Полицейские из Ростовской области снялись в патриотическом клипе ко Дню флага

Клип, приуроченный ко Дню флага РФ, сняли в Ростове полицейские Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Ростове сотрудники полиции примерили непривычную для себя роль и на один день стали артистами. В честь Дня Государственного флага Российской Федерации сотрудники Культурного центра донского главка снялись в видеоклипе. Правоохранители исполнили песню Дениса Майданова «Флаг моего государства».

Основной локацией для съемок стал набережная Ростова. Здесь мужчины и женщины в парадной форме развернули флаг России. Они исполнили праздничную песню.

- Моя страна, моя судьба. Моя мечта, - с этих слов начинается композиция.

Кроме того, оператору прошлось поработать и в отделах полиции. Так, в клипе мы видим торжественное поднятие триколора в городских РОВД.

Техника во время съемки использовалась разная. Кроме привычной видеокамеры также понадобился квадрокопер. На кадрах - панорамные виды на разные районы города и реку Дон.

Хронометраж клипа составил примерно три минуты. К слову, ролик меньше, чем за день, набрал в полторы тысячи просмотров.

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