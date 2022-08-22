В тушении пожара участвуют 177 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области продолжают тушить крупный ландшафтный пожар в Каменском районе. Возгорание вспыхнуло днем 22 августа в Каменском лесничестве.

Донское управление МЧС опубликовало видео ландшафтного пожара. На кадрах видно, что спасатели продолжают бороться с пламенем. Территорию лесничества заволокло густым дымом.

С неба огонь тушат два вертолета МЧС. Всего для ликвидации возгорания привлечено 50 единиц техники, в том числе и пожарный поезд. В работе участвуют 177 сотрудников.

Напомним, площадь пожара уже достигла 32 га. К тушению готовы присоединиться еще 400 добровольцев и 80 спасателей от МЧС России.

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