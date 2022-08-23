Как в Ростовской области получить высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС

Получить бесплатно ВМП могут все застрахованные в системе ОМС. Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это часть специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение сложных, уникальных, ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.

В рамках ВМП могут применяться методы, использующие роботизированную технику, информационные технологии, методы генной инженерии и даже клеточные технологии.

С 2014 года растиражированные методы ВМП ежегодно в целях повышения доступности медицинской помощи включаются в базовую программу ОМС и финансируются за счет субвенций Федерального фонда ОМС.

В Ростовской области за последние семь лет количество случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличилось в 1,9 раза - с 8,8 тыс. до 16,7 тыс. госпитализаций в год.

Примеры медицинских специальностей, в которых может применяться высокотехнологичная медицинская помощь:

- абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости);

- гастроэнтерология;

- комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений);

- нейрохирургия;

- онкология;

- оториноларингология;

- педиатрия;

- сердечно-сосудистая хирургия;

- торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки);

- травматология и ортопедия;

- трансплантация органов и тканей;

- детская хирургия в период новорожденности.

Главное условие получения ВМП – медицинские показания и отсутствие противопоказаний. Фото: Иван МАКЕЕВ

С более подробным перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, можно ознакомиться на сайте ТФОМС Ростовской области.

Получить бесплатно ВМП могут все застрахованные в системе ОМС. Главное условие - медицинские показания и отсутствие противопоказаний.

Что необходимо для получения высокотехнологичной медицинской помощи по полису ОМС

1. Пройти медицинское обследование, в ходе которого определяется необходимость в высокотехнологичной помощи.

2. Получить направление лечащего врача.

3. Собрать пакет документов (выписку из медицинской документации, копию паспорта/свидетельства о рождении, полиса и СНИЛС, результаты анализов и обследований и др.).

4. Медицинская организация (или сам пациент) в течение трех рабочих дней отправляет направление врача и собранный пакет документов в ту медицинскую организацию, которая оказывает ВМП по данному профилю медицинской помощи.

5. Медицинская организация, которая будет оказывать высокотехнологичную медпомощь, оформляет на пациента талон (квоту) на оказание того или иного вида высокотехнологичной медпомощи.

6. Комиссия медицинской организации, оказывающая ВМП, выносит решение о наличии либо отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня оформления на пациента талона.

7. Госпитализироваться в рекомендованную клинику.

ВАЖНО!

В отдельных случаях после рассмотрения документов пациенту может быть отказано в проведении ВМП и предложены альтернативные методы лечения.

Если пациент хочет обжаловать решение, ему нужно обратиться за консультацией в ТФОМС Ростовской области по телефону: 8 (800) 100-98-78 или в свою страховую компанию, номер которой указан на вашем полисе ОМС.