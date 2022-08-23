Чек-лист частного детского сада в Ростове

Сфера дошкольного образования приобретает новые обороты. Только в Ростове более 100 предложений по запросу «детский сад». Такое обилие предложений усложняет выбор лучшего учреждения именно для вашего ребенка. Для одних родителей важно соблюсти баланс грамотного образовательного процесса, питания и общей безопасности, а для других — оценить внутренний «климат» в саду. О том, на что действительно стоит обращать внимание при выборе детсада, редакция «Комсомольской правды» поговорила с основателем крупнейшей сети частных детских садов Smile Fish Иваном Сорокиным

Ценность персонального права

За последние десять лет подход к родительству несколько изменился. Причин несколько, и, в первую очередь, на это повлияли современный образ жизни, а также распространение психологии в массы. Воспитание детей прорабатывается тщательнее, и каждый момент жизни ребенка рассматривается более детально, особенно — этап от трех до пяти лет, когда ребенок проходит необходимую для развития социализацию.

Одно из преимуществ частных детских садов — небольшие группы до 10 малышей, против 30-40 в муниципальных учреждениях. В последнем случае не допускается применение классического варианта «солирующего» направления в педагогике — когда воспитатель полностью контролирует поведение детей внутри существующего графика для удобства группы детей.

Социализация — один из важнейших многоступенчатых этапов воспитания. Первая ступень — семья, вторая — происходит в детском саду, а третья — уже в школе. Сады Smile Fish объединяют сразу два этапа в одном пространстве — концепция «как дома» располагает воспитанников к общению как с малышами, так и с более взрослыми ребятами. Различия в возрасте помогает младшим тянуться к старшим и перенимать базовый опыт, а дети взрослее наоборот — учатся заботе и взаимопомощи. В Smile Fish подопечные все делают вместе — играют, кушают, ходят на зарядку; исключение — образовательный процесс, где воспитатели подбирают необходимую программу в соответствии с возрастной группой.

«Важно соблюдать баланс между активностью ребенка и построением планомерного образовательного процесса за счет игровых механизмов. Например, интегрировать такие дисциплины как чтение и английский язык в игровой процесс, который не будет восприниматься детьми, как урок», — рассказывает Иван Сорокин.

Концепция «4К» актуального развития

Существует еще один важный момент образования, который учитывается в процессе создании обучающих программ в детских садах. На сегодняшний день мало просто предоставить информацию ребенку — современный мир развивается настолько быстро, что на первый план выходят гибкие навыки, известные в образовательной методике как концепция «4К»: креативность, коммуникабельность, критическое мышление и командная работа.

Практика творческой и научной деятельности на подходящем возрастном уровне каждого ребенка позволяет детям проявлять эрудицию, ловкость, личные таланты и выявлять интересы.

«В этом возрасте трудно спрогнозировать, в каком направлении ребенку будет интересно развиваться и захочет ли он этим заниматься в дальнейшем, поэтому мы предлагаем десять различных развивающих занятий, что, в первую очередь, обеспечивает расширение кругозора и дает малышу право на собственный выбор», — рассказывает Иван Сорокин.

Внимание к деталям

Дошкольное образование, при всем уровне ответственности, — довольно уязвимая тема, где фактически невозможен компромисс, если речь идет о балансе между интересами детей и родителей.

Подвижность в отношении большинства организационных вопросов будет серьезным преимуществом перед классическим подходом. График пребывания детей в детских садах может быть разным — от полного дневного цикла до кратковременного пребывания. Питание каждого ребенка подбирается с учетом пищевых особенностей детей, наличия аллергии или иных медицинских показаний.

«Мы располагаем садики на первых этажах жилых домов с обустроенной детской площадкой во дворе. В помещении предусмотрено не менее четырех квадратных метров на каждого ребенка — это больше, чем государственные требования к организациям дошкольного образования; кроме того, мы разрабатываем сбалансированное пятиразовое питание. В группе с детьми постоянно присутствуют трое воспитателей, что позволяет уделять должное внимание потребностям всех воспитанников», — дополняет Иван Сорокин.

Можно отметить, что не всегда визуально эстетичный вид садика с дорогим наполнением транслирует тот самый необходимый подход к дошкольному образованию — воспитатели могут быть совершенно отстранены от процесса, а подопечные по итогу — лишены заботы и любви. Дети — центр вселенной детсада; условия в учреждении должны располагать малыша к развитию и раскрытию его потенциала. Но чтобы ребенок получил все самое необходимое и не был лишен заботы, родителям следует пообщаться с руководителями и воспитателями сада, ведь детство начинается с любви взрослого.