Послание человеческому роду и гражданство СССР: публикуем кадры с обысков у ростовских экстремистов, отрицавших существование Российской Федерации

Во время обысков изъяли много предметов с символикой СССР. Фото: источник издания

В Ростовской области оперативники задержали пять человек, которые входили в состав экстремистской организации. Члены сообщества верили, что Российская Федерация незаконна. Также злоумышленники считали, что живут в СССР.

Странное послание злоумышленники выдавали за официальный документ. Фото: источник издания

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА БУМАЖКУ

Свои идеи члены сообщества активно транслировали в массы. При этом, говорит источник издания в правоохранительных органах региона, злоумышленники призывали людей не оплачивать кредиты, коммунальные услуги, призывали людей к насилию в отношении правоохранителей.

Силовики также изъяли печати. Фото: источник издания

По версии правоохранителей, подозреваемые пытались нарушить работу различных ведомств, к примеру, направляя в них жалобу за жалобой. К тому же, члены сообщества зарабатывали на том, что продавали людям документы с гражданством СССР. Так, одна такая бумажка стоила полторы тысячи рублей.

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Обыски проходили не только в городах донского региона, но еще в Адлере, Ессентуках и Пятигорске.

Один из задержанных членов ячейки. Фото: источник издания

Дома у подозреваемых были обнаружены брошюра, в которой, печатались «послания к роду человеческому», документы с гражданством СССР, значки, несколько печатей, карта СССР, несколько «модных» автомобильных номеров, а также наркотики. Нашли следователи и документ под названием «Приказ о приведении страны к готовности защиты от внутреннего и внешнего врага».

Вот еще один странный приказ. Фото: источник издания

В отношении злоумышленников завели дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Если оно дойдет до суда, а вину подозреваемых признают, они могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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