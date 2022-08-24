В Батайске прошло заседание cовета директоров

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска.

В Батайске прошло собрание совета директоров города. Обсудить инвестиционные проекты, развитие бизнеса в области, а также меры поддержки для начинающих предпринимателей собрались руководители предприятий.

Создать комфортные условия

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. Он отметил, что правительство региона постоянно находится в контакте с бизнес-сообществом. А в сложившихся условиях экономики бизнес как никогда нуждается в мерах поддержки.

- Мы снизили в два раза арендную плату на земельные участки, которые находятся в собственности региона. А сейчас мы предприняли новый шаг - в качестве пилотного региона вступили в инвестиционный проект, - отметил Александр Юрьевич. - Все это создано для того, чтобы бизнес мог более просто получать техусловия и разрешение на строительство.

Поприветствовал всех членов совета директоров и и.о. главы администрации города Батайска Роман Волошин. Он отметил, что Батайск является одним из самых интенсивно развивающихся городов Ростовской области. Он подчеркнул, что в городе необходимо создавать комфортные условия для развития бизнеса. А администрация Батайска всегда готова помогать и оказывать всестороннюю помощь.

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска.

Меры налоговой поддержки для бизнеса

После торжественной части с докладом о мерах налоговой поддержки бизнесу выступил заместитель руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Ростовской области Эдуард Кобзев. Он рассказал руководителям предприятий об изменениях по налогу на прибыль. Так, налогоплательщики, которые в этом году выплачивали ежемесячно авансовые платежи в течение отчетного периода, до конца года могут перейти на авансовые платежи исходя из фактической прибыли, начиная с любого отчетного времени.

Если говорить о страховых взносах, то правительством Ростовской области были на год продлены сроки взносов за апрель и июнь организациям и индивидуальным предпринимателям более 70 отраслей, среди которых - производство пищевых продуктов, напитков, строительная деятельность, предоставление мест временного проживания, аренда, лизинг и другое.

В своем докладе Эдуард Николаевич затронул и вопрос расчета сотрудников. Так с начала года минимальный размер оплаты труда увеличился до 13 тысяч 890 рублей. Этот показатель нужен работодателям для расчета выплат сотрудникам отпускных, больничных и так далее. А с июня минимальный размер оплаты труда увеличился еще на 10% и составил 15 тысяч 279 рублей.

Создадут бесплатно бизнес-план

О том, какие услуги по оказанию поддержки донских бизнесменов оказывает региональное агентство поддержки предпринимательства, рассказала Ольга Тихонова.

- Клиенты могут получить дистанционную поддержку, а также бесплатный пакет консультаций по налогообложению, юридическую консультацию по трудовому законодательству, - начала свое выступление замначальника управления микрофинансовой деятельности региона. - Также оказываются услуги по подаче документов на открытие собственного дела.

Для начинающих предпринимателей агентство может бесплатно подготовить бизнес-план.

- Однако самой распространенной услугой является финансовая поддержка. Ростовское региональное агентство выдает микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам без статуса ИП, которые ведут свою деятельность и осуществляют налогообложение по налогу на профессиональный доход.

Предприниматели всех районов Ростовской области могут воспользоваться этой финансовой поддержкой. Микрозаймы предоставляются максимальной суммой до пяти миллионов рублей. А самозанятым - до миллиона рублей. Максимальный срок предоставления заемных средств составляет три года, а процентная ставка сейчас - от 1% до 10% годовых.

Сменить подход к обслуживанию посетителей

Во время совещания речь зашла и о ребрендинге аквапарка «Южный». Раньше, с 2014 по 2019 годы, он был излюбленным местом отдыха батайчан и гостей города. Но уже три года предприятие не работает. Бывшие собственники законсервировали объект.

- Визуально внешних повреждений на объекте не видно. Однако, проведя детальное обследование, мы выявили ряд серьезных недостатков и повреждений. К тому же за это время территория аквапарка пришла в запустение. Большая часть насаждений погибла, пострадало дорожное покрытие, - говорит гендиректор «Нахичеванского базара» Роман Геворкян, который и выкупил аквапарк.

Сейчас аквапарк сменил свое название на «Южный». Но, кроме смены названия, поменяется общий подход к организации отдыха, так как со временем у посетителей меняются взгляды и требования к подобным местам.

- Мы оборудуем развлекательную зону для детей с максимально безопасными и интересными аттракционами. Полностью изменится и дендрология участка. В перспективе планируется строительство гостиницы и обширной термальной зоны, где посетителей будут ожидать джакузи, бассейны и спа-салоны.

Серьезные изменения претерпит и организация питания. Основными требованиями теперь будут являться хороший уровень обслуживания, качественное и разнообразное вкусное меню. Особое внимание будет уделено питанию для детей. Ценовая политика организации питания рассчитана на масс-маркет.

Сейчас ведется подбор специалистов для оценки технического состояния оборудования аквапарка, формируется коллектив управляющей компании. Проводится детальное, визуальное, инструментальное обследование десяти капитальных строений и сооружений. Оформляется паспорт безопасности предприятия.

- Рядом - Соленое озеро, большой поток людей с трассы, развитая логистика. Развлекательный комплекс находится на южном въезде в Ростов. Мы рассчитываем привлечь сюда туристов, которые едут на море или возвращаются с отдыха. Они смогут остановиться и передохнуть. У нас много планов и интересных задумок, которые постепенно будут воплощаться в жизнь, - подчеркнул Роман Леонидович. Добавим, открытие аквапарка планируется на июнь следующего года.

Праздновать 253-летие Батайска будут пять дней

Под конец встречи заместитель главы администрации Батайска Наталья Кузьменко рассказала о предстоящем праздновании 253-й годовщины города Батайска.

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска.

- День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями города событий, которого ждут и к которому готовятся, - начала свою речь Наталья Васильевна. В этом году отмечать День города батайчане будут в период с 20 по 25 сентября. В честь торжества горожане вспомнят важные события в жизни области и города, а все те, кто внес большой вклад в развитие Батайска и повлиял на развитие основных жизнеобеспечивающих сфер, получат памятные знаки в честь 85-летия области, будут отмечены наградами правительства региона и благодарственными письмами от администрации города.

Фото: пресс-служба Администрации г. Батайска.

Также будет организована работа праздничных автобусных маршрутов во всех микрорайонах города. Салоны автобусов будут оформлены фотографиями современного города, а к каждому маршруту будет разработан исторический аудиорепортаж. Жители смогут еще раз углубиться в историю города, а молодежь получит интересную и познавательную информацию о месте, в котором они живут.

Также Наталья Васильевна напомнила о ревакцинации и о реализации в городе программы диспансеризации взрослого населения: - Большая часть горожан уверена, что диспансеризация помогает предотвратить серьезные недуги, продлить жизнь и уберечь себя от инвалидности.