Ростовские власти планируют построить первый в Левенцовке парк

О новом парке и обновлении существующих скверов в Советском районе города рассказал Геннадий Туркин. Фото: пресс-служба гордумы Ростова.

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону до 1 декабря текущего года подготовит предложения по развитию рекреационной зоны за Сергиевской церковью в Левенцовском микрорайоне в границах: улица Еляна – улица Букетная – проспект Солженицына – улица Ткачева. В будущем здесь планируется построить первый в Левенцовке парк. Об этом на заседании Ростовской городской думы рассказал глава администрации Советского района Геннадий Туркин.

БУДУЩЕЕ БАЛКИ РЯБИНИНА

В 2022 году также начнется работа по разработке документации для благоустройства еще четырех общественных пространств Советского района. Так, Департаменту имущественный-земельных отношений предстоит проработать и представить концепцию благоустройства территории балки Рябинина в Ростове. В рамках месячника чистоты в апреле текущего года в районе лицея № 117 уже была проведена уборка территории от листвы и упавших деревьев. Также от мусора и отработанных покрышек было очищено русло местного ручья. Всего с территории балки тогда вывезли более 80 тонн мусора.

К слову, с начала года на территории Советского района было ликвидировано более двух тысяч свалочных очагов общим объемом 16 938 кубометров, а также за счет внебюджетных средств запущен пилотный проект видеонаблюдения за территориями, прилегающими к контейнерным площадкам.

Кроме того, в рамках заключенного контракта и за внебюджетные средства осуществляется покос сорной растительности. Постоянно ведется работа по валке и обрезке зеленых насаждений. С начала 2022 года снесено 346 сухостойных и аварийно-опасных деревьев, выкорчевано и отфрезеровано 223 пня, обрезано 243 дерева. Управляющие компании и ТСЖ, с которыми администрация района ведет постоянную работу, следят за содержанием придомовых территорий. Проведена их очистка на площади более 5 тысяч квадратных метров, вывезено более 11 тонн мусора.

СКВЕР «КОМСОМОЛЬСКИЙ» С ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

Во время заседания депутаты затронули вопрос благоустройства Комсомольского сквера, площадь которого составляет более 11 тысяч квадратных метров. При проведении голосования за объекты благоустройства на 2023 год именно это ростовское общественное пространство набрало больше всего голосов среди местных жителей.

Согласно разработанному дизайн-проекту, территорию сквера планируется разделить на две зоны. В зоне тихого отдыха расположатся пешеходные аллеи, скамьи и малые архитектурные формы. А в зоне активного отдыха будут организованы детская площадка, площадка для паркура и воркаута, площадка для игры в баскетбол и стритбол, а также скейт-парк. Появится здесь и специальное место для выгула собак. Проектом предусмотрено освещение сквера автономными светильниками на солнечных батареях.

В свою очередь администрация Советского района до конца текущего года должна будет разработать проектно-сметную документацию по благоустройству сквера «Комсомольский». 34 здешних детских игровых комплекса будут доукомплектованы и заменены.

ВМЕСТО ГАРАЖЕЙ — ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

По словам Геннадия Туркина, властями района ведется работа по освобождению территорий от незаконно размещенных на них сооружений. Что позволяет развивать и организовывать новые общественные пространства.

В текущем году составлено 150 административных протоколов за нарушение правил благоустройства по содержанию гаражей и демонтировано 225 некапитальных объектов.

А в 2021 году на муниципальной территории около дома № 54 по улице Зорге было снесено 37 незаконно установленных гаражей. В этом месте за счет внебюджетных средств была создана новая пешеходная зона. Теперь депутаты поручили районным властям запланировать расходы на межевание этой территории. Также администрации района нужно будет разработать проект общественной территории «Сквер разведчиков» и размежевать территорию аллеи имени Козлова по адресу проспект Коммунистический, 44.

Стоит добавить, что в нынешнем году также за счет внебюджетных средств на проспекте Коммунистическом, 31, выполнено благоустройство новой аллеи, где установлены детские площадки для ребят разного возраста, спортплощадка, организованы зоны тихого отдыха, высажены деревья и кустарники. Обустроили и придомовую территорию площадью 9 тысяч квадратных метров на улице 2-я Краснодарская, 145/3. Здесь высадили цветы и кустарники, выложили дорожки тротуарной плиткой, установили лавочки и детскую площадку. За внебюджетные средства удалось запустить и новый светомузыкальный фонтан на «Аллее Роз», который сразу же стал центром притяжения жителей Советского района.

ТОТАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

По словам Геннадия Туркина, в 2022 году на благоустройство и озеленение территории Советского района выделено 202,3 миллиона рублей. Так, весной текущего года здесь на площади 1746 квадратных метров было уже было посажено 78,5 тысячи цветов-однолетников. Во время проведения Дня древонасаждения в апреле более тысячи человек посадили 672 дерева хвойных и лиственных пород, а также 989 кустарников. Помимо этого управляющими компаниями, предприятиями и организациями района высажено 589 деревьев и 972 кустарника.

Как отметил депутат Валерий Левченко, Советский район – это самый молодой и бурно развивающийся район Ростова, поэтому для него особенно важны вопросы благоустройства и озеленения, строительства парков и зон отдыха.