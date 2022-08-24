В Ростовской области ФСБ раскрыла три ОПГ, обналичивших 10 млрд рублей

Трое членов банды отправили под домашний арест. Фото: УФСБ России по Ростовской области.

Правоохранители провели более 70 обысков. Фото: УФСБ России по Ростовской области.

Управление ФСБ по Ростовской области выявило членов трех межрегиональных ОПГ. По версии правоохранителей, они были аффилированы с крупнейшим «обналичником» региона.

В ФСБ считают, что члены ОПГ создавали лже-организации и занимались обналичиванием, транзитом и выводом за рубеж крупных сумм.

Правоохранители провели более 70 обысков. Фото: УФСБ России по Ростовской области.

— Задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, афиллированных гражданину «А.», известному в криминальных кругах как крупнейшей «обналичник» региона, — говорится в сообщении.

С 29 декабря прошлого года у предполагаемых членов банды начали проходить обыски. Всего было проведено более 70 оперативных мероприятий, по их результатам изъяты важные предметы и документы, имеющие значения для расследования преступлений. На основании материалов ФСБ были возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи «Неправомерный оборот средств платежей».

Сейчас проводится проверка деятельности компаний, связанных с ОПГ. Фото: УФСБ России по Ростовской области.

В августе Ленинский суд избрал меру пресечения организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ. Всех их отправили под домашний арест. В розыске находится еще один организатор преступной группы, связанной с так называемым крупнейшим «обналичником».

Трое членов банды отправили под домашний арест. Фото: УФСБ России по Ростовской области.

Сейчас следователи проверяют деятельность фальшивых компании, связанных с организатором и подручными на предмет хищений.

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