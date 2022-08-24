«Думали, море будет практически в огороде»: что ожидали и что получили дончане, переехав в Севастополь

Чтобы насладиться купанием в море, нужно до него еще дойти, а это непросто. Фото: Кристина Круговых

За последние восемь лет Севастополь прилично вырос за счет все прибывающих из разных регионов России новых жителей. Всего полтора месяца назад сюда переехала семья из Ростовской области — Александр, Александра и восьмилетний Сережа. Саша рассказала читателям «КП - Ростов-на-Дону» о самых расхожих стереотипах среди приезжих, которые ожидают, что любая квартира окажется с видом на море, а устриц они будут есть на завтрак, обед и ужин.

ПОЛГОРОДА — СПЛОШНЫЕ ДАЧИ

Александра с детства проводила лето в Севастополе, поэтому представляла, куда переезжает ее семья.

Добрая часть Севастополя живет в дачных товариществах. Стройка не прекращается годами. Фото: Кристина Круговых

- Я не рассчитывала, что море будет за порогом, но при общении с людьми, которые приехали сюда после 2014 года, узнаю, что многие собирались взять жилье поближе к морю, но... Море в двух шагах — далеко не во всем городе, - рассказывает Саша. - Реальнее снять и купить жилье не в центре, а в активно строящихся СНТ. Мы живем в одном из таких в районе Фиолент — это раньше был пригород Севастополя. Из самой дальней его точки до центра на автобусах добираться час-полтора. Едешь по дороге, и между хвойными лесочками видишь грунтовые дороги до очередного СНТ.

Если не одолеете подъем в 850 ступенек с Яхонтового пляжа, то катер довезет до Балаклавы. Фото: Кристина Круговых

На территории Фиолента одно СНТ перетекает в другое и практически у всех любопытные названия — «Флора», «Ромашка», «Дионис». Дончане поселились пока в СНТ «Орешек». Тут везде перерытые улицы — недавно здесь проложили водопровод и канализацию, гул стройки с утра и дотемна каждый день — вот прелести жизни в дачном товариществе.

- Хоть грунт такой, что после дождя не липнет, а то в моем Сальске уже по паре килограммов глины на ногу пришлось, - смеется Саша.

В некоторых СНТ даже вода привозная — домовладельцы заказывают цистерну, заполняют баки.

В местном гипермаркете овощи и фрукты продают отдельно от других товаров. Продавцы в считанные секунды взвесят хоть редиску, хоть голубику. Фото: Кристина Круговых

- У нас есть своя скважина. Воду пить можно, но на зубах скрипит. Газ тут баллонный, а когда нет электричества — насосы не работают, и воды тоже нет. Причем сеть изначально не была рассчитана на такое количество потребителей, и в некоторых товариществах не хватает мощности. У людей есть два варианта: смириться или купить оборудование, установить и передать на баланс города: тогда и платеж уменьшится, и мощности добавится.

КУДА ВКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ

Но местные и не только продолжают активно строиться — вкладывают деньги. Дончане интересовались: участок на четыре сотки в их товариществе пять лет назад стоит 300 тысяч рублей, а теперь — полтора миллиона. Так что многие севастопольцы живут и работают, например, в центре, а по выходным едут строить коттеджи на своих участках. Многие даже возводят трехэтажки с квартирами, чтобы потом продавать доли.

Народное творчество: хозяева гостевых домиков придумали. Фото: Кристина Круговых

- Тут обновили шоссе, активно строят тротуары, остановки. Начинают строить поликлинику, возведут школу в ближайшие пару лет. Так что даже после подорожания люди продолжают покупать участки и строиться. Через время здесь появится вся инфраструктура, и жилье будет «золотое», - рассуждает Александра.

Глава семьи как раз здесь и работает: строит дачи в своем СНТ и соседних. Супруга пока ищет работу по специальности психолога в центре города.

ТРАНСПОРТ

Поскольку на Фиоленте школ нет, то детей записывают в другие районы города. 1 сентября Сережа пойдет в одну из школ в центре. Сейчас туда легко добраться с пересадкой на двух автобусах: летом общественный транспорт ходит часто, и даже поздно вечером можно попасть домой. А вот зимой, предупреждают местные, количество рейсов сократят, и уехать домой вечером будет сложнее.

Клюет? Фото: Кристина Круговых

- Платим 26 рублей за проезд, а как карту сделаем транспортную — будем по 20 рублей платить, - рассказывает дончанка. - Затяжных пробок, как в Ростове, кстати, не встречала — максимум 10 минут стоял наш автобус.

Сашу порадовало, что в общественном транспорте работает кондиционер. Особенно хорошо там, где есть кондуктор — такие встречаются в центре и в троллейбусах ,и в автобусах.

Служб такси здесь немного, но ждать приходится куда дольше, чем в Ростове или даже в Сальске, цены складываются непонятно как.

- От жд вокзала до дома — 10 километров: довезут за 350-400 рублей. А от ближайшего ТЦ в четырех километрах — 300, - удивляется Саша.

Паром в Севастополе - полноценный общественный транспорт и стоит как проезд на автобусе. Фото: Кристина Круговых

ЦЕНЫ

Все скидочные карты из «Магнитов», «Пятерочек» и прочих сетевых магазинов дончанам пришлось оставить в родном городе.

- Тут все сети — местные: и супермаркеты, и фастфуд. Как и в Ростове, много шаурмы: местная фишка одного кафе — килограммовая шаурма, а еще повсюду — чебуречные.

Что касается цен на продукты, Саша заметила, что здесь ощутимо дешевле овощи и фрукты, а сладости — дороже, остальные цены примерно те же самые, что и на Дону.

А цены на жилье, даже на долговременную аренду квартиры, в туристический сезон пугают.

Нельзя побывать в балаклаве и не отведать дары моря с вином в плавучем ресторанчике. Фото: Кристина Круговых

- У нас в СНТ — средний вариант: двушка за 25 тысяч вместе с коммуналкой. В центре хозяева вообще не заморачиваются даже с простейшим ремонтом и пишут в объявлениях «квартира в простом состоянии, поэтому такая цена». На минуточку: цена 18-23 тысячи, а состояние — убитое, - возмущена Саша. - То, где можно жить, хоть со стареньким, но аккуратным ремонтом, предлагают за 25, 27 тысяч, а то и за 30 — сколько наглости хватит.

А НА МОРЕ-ТО КОГДА?

Переехав в морской город, ребята до сих пор удивляются шоколадному загару, с которым ходят многие местные: днем — на работе, а вечером так не загоришь. Может, все выходные проводят на пляже?

Пока семье удается выбираться на море раз в неделю. Из окон квартиры на втором этаже семья видит вдалеке его тонкую полоску, но добираться туда нужно несколько остановок на автобусе, а потом долго спускаться по крутым берегам.

Вечерняя балаклава: уличные музыканты, выставка-продажа местных художников. Фото: Кристина Круговых

- На Фиоленте далеко не семейные пляжи - с крутыми спусками. Но к Яшмовому пляжу спуск облагородили: нужно преодолеть 850 ступенек из мужского монастыря, - рассказывает новая жительница города. - У некоторых ноги крутить начинает еще при спуске, и, чтобы не подниматься обратно, люди за 300 рублей садятся на катер, и через 10-15 минут прибывают в Балаклаву, а оттуда уже на автобусе домой с пересадками.

Не прислоняться! Фото: Кристина Круговых

Но если задержаться после семи-восьми вечера, то придется все-таки подниматься по ступенькам. Приезжие ползут, обгоняя друг друга, садятся на каждую скамейку, какие попадаются редко, кричат, что надо было остаться на пляже с ночевкой, подбадривают себя песнями и обливаются потом. А потом несколько дней ходят на несгибаемых ногах. Тут начинаешь присматриваться к местным: уж очень у них накачанные икроножные мышцы...

850 ступенек вниз - еще можно пережить, а вот вверх - не каждому под силу. Фото: Кристина Круговых

НАСТРОЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ

Переехав во время туристического сезона, ребята, кажется, коренных севастопольцев еще и не встречали.

- Все, с кем разговор завязывался за время, что мы здесь, на вопрос «Вы местные?» отвечают «Уже да» - приехали несколько лет назад. Несмотря на то, что в городских пабликах в соцсетях некоторые недружелюбно называют нас «понаеха», в реальности с негативом не сталкивались. Кто поселился здесь еще до 2014 года, сравнивают «до» и «после» и единодушно говорят, что стало лучше, - рассказывает Саша. - Учитель рассказывала, что у сына в школе даже по утрам поднимают государственный флаг.

Монастырь на горном склоне. Фото: Кристина Круговых

Только ребята уехали в Севастополь, стали появляться новости, что на полуострове стало немало работы для систем ПВО. Но на настроении людей это особо не сказывается.

- Все спокойны. Людей на улицах меньше не стало. У людей есть уверенность, что их безопасность под контролем.

Туристы ловят дзен. Фото: Кристина Круговых

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