Тайные агенты среди жильцов, обходы по дебоширам и спасение семей: Один день с ростовским участковым

У опытного участкового есть своя агентская сеть среди гражданских. Фото: Екатерина ПОПОВА

До конца лета остались считанные дни, и многие ростовчане уехали в отпуск, чтобы успеть получить свою порцию витамина Д. А раз многие уехали, значит, и в городе должно быть спокойнее. Но не тут-то было: участковым полиции скучать не приходится никогда.

Журналист «КП — Ростов-на-Дону» вышел на дежурство вместе с одним из ростовских участковых. Проверил, как говорится, на себе, как проходит типичный день стража порядка донской столицы.

«УСПОКОЙТЕ СОСЕДКИХ КОШЕК!»

Сергей Дмитриенко работает в участковом пункте № 8 уже седьмой год. Говорит, что в начале полицейской карьеры ему обещали «работу, на которой никогда не придется скучать». На ум тогда приходили только ситуации спасения жизни людей, так что парень согласился, еще не зная, что придется частенько успокаивать чужих котов и выяснять, кто надел не те тапочки...

Рабочий день рядового участкового начинается в 9 утра. После планерки сотрудника полиции ждет кипа бумаг, среди которых заявления от жителей его района. А после — обход своих участковых владений. Если вам кажется, что обход похож на кино, то... Вам не кажется. Участковый опрашивает своих тайных агентов, ловит за шкирку нарушителей — будь то любители выпить в неположенном месте или желающие выбросить строительный мусор где не положено, и, конечно, проверяет главных действующих лиц — тех, кто стоит на учете.

- Я контролирую район Змиевской балки и частный сектор от улицы Доватора до мемориала по стороне Советского района. Это очень много, но у меня довольно тихий участок. Все живут дружно, - улыбаясь, говорит Сергей.

Иногда кошачий тыдгыг настолько громкий, что соседи зовут участкового. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Задача участкового - пресекать бытовые правонарушения. К нему идут с разными вопросами и проблемами. То неблагополучные семьи бедокурят и жизни другим не дают, то кошки у соседей слишком громко бегают.

- Звонят и на полном серьезе просят помочь остановить кошек! - смеется участковый.

ТРИ ЧАСА ВЫЯСНЯЛИ, КТО НАДЕЛ ЧУЖИЕ ТАПКИ

А однажды Сергей выезжал на заявку в огромный частный дом. Но дом непростой. Там живет три семьи, и все они между собой родственники — двоюродные и троюродные.

- Мы провели там часа три только для того, чтобы разобраться, кто кому родственник, и кто чужие тапочки надел без разрешения. К слову, эти три семьи далеко не бедные люди. Но всякое бывает, - разводит руками участковый. - И таких случаев много.

Идут к участковому и с такими жалобами, что «она на меня плохо посмотрела» или «взяла мои вещи и переставила их». Нередко мужья просят полицейского поговорить с их женами, так как с благоверными, которые и руку на домашних поднять могут, уже просто не справляются, а те их не хотят слушать. Поэтому, хочешь не хочешь, а чужой брак от развода тоже приходится спасать.

Кроме «бытовухи», на особом контроле у участкового психбольные, семейные дебоширы, алкоголики и те, кто недавно вышел из тюрьмы.

Даже в состоятельной семье бывает конфликт из-за чужих тапок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В моем районе очень многие после тюрьмы начинают вести нормальную жизнь, - с радостью отмечает Сергей. - Один парень освободился буквально семь месяцев назад. У него было много административных нарушений, но не вор-рецидивист, не убийца, не насильник. Просто такой мелкий «крадун», - у участкового уже свои шуточные термины появились. - Раньше бедные его соседи были, а сейчас тишина и спокойствие. Спрашиваю у него, что произошло? А он разоткровенничался, что ему скоро уже сорок лет, вот решил взяться за голову. Соседи теперь только и нахваливают его.

БЕЗ ТАЙНОГО АГЕНТА - НИКУДА

По словам собеседника, у каждого порядочного участкового должны быть свои агенты на районе, а без них тяжело придется. И лучшими агентами являются … бабульки.

- Они знают все и вся обо всех. А это ценная информация! - замечает участковый.

И каждому агенту нужно уделить внимание, поэтому Сергей частенько подходит к подъездам и живо интересуется, что новенького у них во дворе происходит. Так и узнает о проблемах жильцов. Берет на заметку тех, кто часто выпивает. А выясняется, что с ними еще и дети живут, то приходится вызывать и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Спецагенты участкового - бабушки у подъезда. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

СПАСАЛ ВНУКА ИЗ ПЛЕНА

Но не всегда бабульки бывают героинями полицейских. Им тоже иногда нужна помощь и поддержка.

- Обращалась как-то бабушка с просьбой поговорить с внуком, который очень много играл в компьютерные игры. Мол, у него в компьютере постоянно какие-то машинки, гонки. «И ни на какие дискотеки не ходит», как она в молодости, а только днями сидит у монитора. К слову, внуку было лет примерно 25, - с улыбкой вспоминает участковый. - Что поделаешь? Пришлось идти говорить с внуком, а то мой агент очень уж переживала за парня.

Ну и куда без классики жанра работы участкового - ночных вызовов?

- Буквально на днях в два ночи был звонок. Женщина говорит: Сергей Юрьевич, приезжай, пожалуйста! Тут с мужем не можем поделить кое-что, - рассказывает собеседник. - Спрашиваю, что не поделили, а оказалось алюминиевый тазик. Муж унес его к себе во флигель. Пришлось звонить мужу и помогать решать конфликт.

Для закрепления положительного результата обход нужно повторить, иногда даже три раза за сутки.

- Могу и утром сделать обход, и в обед, зайти пообщаться с людьми, провести профилактическую беседу. И так каждый день - все время в движении.

А вечером участковый собирает все свои документы в кучу, аккуратно подшивает и идет на вечернее совещание в 18 часов.

- С нашей работой не заскучаешь, - делится Сергей. - Иногда тяжело приходится, но зато есть, что вспомнить!

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