Остались осколки в голове: родные 4-летней девочки, чью семью расстреляли в Новошахтинске, рассказали о ее состоянии

Дядя застал племянницу в живых, и успел вызвать медиков. Фото: СУ СК по Ростовской области

Больше месяца прошло со дня страшной трагедии в Новошахтинске, когда была расстреляла семья из пяти человек. 15 июля знакомый стрелял в супругов, их маленьких детей и сестру жены. Лишь четырехлетней девочке чудом удалось выжить, потому что на место вскоре после происшествия пришел дядя и успел вызвать медиков. За жизнь малышки боролись сначала местные врачи, а после — ростовские. Сначала они даже не давали никаких прогнозов, но маленькая пациентка пошла на поправку, и в августе ее выписали. Сейчас девочка вместе со старшим братом, которого, к счастью, не оказалось в тот момент на месте расстрела, осваиваются в новой семье. Дядя Виктор взял ребят под опеку и рассказал читателям «КП - Ростов-на-Дону», как сейчас себя чувствуют ребята.

С последней нашей беседы, когда малышка только пришла в себя в больнице, голос Виктора Леонидовича стал заметно бодрее. Позади — самое страшное: похороны сразу четверых и борьба за жизнь племянницы. В первые дни после трагедии дядя даже не мог узнать о состоянии девочки — не положено было по закону. Лишь после оформления опекунства врачи получили право рассказывать о положении дел. Жена родного дяди сразу же отправилась в больницу ухаживать за ребенком.

- У племянницы остались осколки в голове — врачи объяснили, что извлекать их чревато для ее здоровья, - рассказывает дядя. - Еще ее по шее полоснули ножом — семь швов наложили, и один между пальчиками — тоже была рана.

Спасся и старший брат: он в тот день гостил у дедушки. Фото: СУ СК по Ростовской области

Дома девочка уже освоилась и активно общается с другими детьми. Ее дядя и тетя — многодетные родители, у них четверо родных детей и теперь трое приемных, уже два внука. Старшие покинули родительское гнездо, а дома остались еще трое — школьники и студент.

- Она активная, болтливая, - радуется Виктор. - Мы уже оформляемся в детский садик. - Со взрослыми хорошо контактирует дома, а с чужими — замыкается.

Дядя забрал и старшего племянника. Восьмилетний мальчик был в гостях у дедушки, когда все произошло. И теперь два самых родных человека — брат и сестра — будут жить вместе у дяди с тетей. Новые родители верят, что им хватит сил поднять ребят и хорошо их воспитать. Они еще молодые, им всего по 40 лет.

- Ой, у нас с ним большие планы! Перевели в самую хорошую школу в городе, будем ходить в бассейн и на волейбол! - делится Виктор.

Детям, пережившим смерть родителей, младшего брата и тети, сейчас непросто, как и их опекунам. Семья работает с психологами, чтобы объяснить детям, что произошло.

- Никто в такой ситуации не бывал, не знаем, как правильно сказать. Так что работаем с психологами, приходим в себя, - вздыхает дядя. - Она помнит имена мамы и папы, но жену мою называет мамой, меня — то папа, то деда. Племянник помнит, что звонил маме два раза, а она не ответила, и все...

Впереди у малышки — реабилитация в больнице. Всей семье сейчас не просто, но приемные родители рук опускать не привыкли. И горожане очень поддержали, регулярно звонят из администрации и опеки, предлагают помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучше убейте меня»: подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске рассказал, почему это сделал

Суд арестовал обвиняемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске (подробнее)

Боялись человека с ружьем и преследовали на машинах: что известно о подозреваемом в расстреле пяти человек в Новошахтинске

Что говорят о задержанном в Новошахтинске, которого подозревают в расстреле семьи из пяти человек. (Подробности)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Моя жизнь. Люблю»: Жители Новошахтинска рассказали о семье, расстрелянной в квартире в Ростовской области

Что известно о семье из пяти человек, расстрелянной в Новошахтинске (Подробности)