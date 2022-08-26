Продал лекарство без рецепта - плати 100 тысяч: Как бороться с «аптечной наркоманией» в Ростове

Если на ваших глазах в аптеке отпускают препарат без рецепта, вы можете повлиять на ситуацию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сколько молодых и не только людей губили свои жизни, покупая в аптеке препараты, которые потом превращали в отраву? Именно поэтому сфера здравоохранения и торговых сетей, где продаются фармацевтические препараты, подлежит обязательному лицензированию. Даже безобидные, на первый взгляд, действия фармацевта могут привести к реальному штрафу. И почему это касается и нас - тех, кто всего лишь покупает таблетки от ОРВИ и головной боли? Об этом и многом другом мы поговорили с гостем передачи «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону». В студию пришел прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ростовской области Олег Зонов.

В АПТЕКЕ КАК НА ПОСТУ

- Олег Валерьевич, напомним слушателям, зачем нужно лицензировать фармацевтическую деятельность с точки зрения закона?

- Потому что грубые нарушения этих требований могут привести к возникновению угрозы здоровью людей и даже человеческим жертвам. Например, при продаже сильнодействующего препарата.

- То есть фармацевт на смену в аптеке заступает практически как на боевое дежурство? Шаг в сторону — нарушение.

- Да. На сотрудниках аптек лежит огромная ответственность за жизни и здоровье граждан. К опасным последствиям может привести продажа лекарств без рецептов, неправильное хранение, например, вне холодильника. Есть еще много вариантов, когда действия могут причинить вред покупателям аптеки. Нарушители будут нести административную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Прокуратура проводит проверки и, если нарушение обнаруживается, возбуждает административное дело и передает в арбитражный суд.

В студию пришел прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Ростовской области Олег Зонов. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

- Часто в Ростовской области аптеки отпускают препараты без рецепта?

- Неоднократно такие нарушения выявлялись прокурорами в Пролетарском районе Ростова, Белой Калитве, Орловском районе и других, которые обратились в арбитражный суд Ростовской области. Суд признал вину нарушителей по части 4 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Но зачастую факты безрецептурного отпуска лекарств выплывают наружу только после наступления опасных последствий.

Так, в Орловском районе дети получили медикаментозное отравление. К счастью, в больнице им оказали квалифицированную помощь, что позволило предотвратить трагедию. Как такое могло получиться? Мальчик купил лекарство в одной из аптек, уверив фармацевта, что рецепт забыл дома. Аптеке пришлось заплатить штраф в сто тысяч. Ответственность несут как фармацевты, так и руководство предприятия. Представители организации пытались обжаловать решение арбитражного суда в апелляционном порядке, но безрезультатно.

Торговля лекарствами без рецепта наказывается крупными штрафами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«АПТЕЧНАЯ НАРКОМАНИЯ» КАК ЯВЛЕНИЕ

- Могут ли ростовчане что-то сделать, если видят, что в аптеке регулярно продают сильнодействующие препараты без рецепта?

- Граждане могут обращаться в прокуратуру, если замечают безразличие в аптеках, когда рецептурные препараты отпускают просто так.

К счастью, руководителям аптечных сетей важна их деловая репутация. Поэтому они сами заинтересованы в том, чтобы не допускать таких грубых нарушений. Им остается штудировать матчасть и организовывать работу в строгом соответствии с нормативными документами. А руководителям аптек и аптечных пунктов нельзя терять контроль за работой сотрудников.

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