Сильный ветер и пыльные бури задержатся в регионе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону в выходные до 29 августа 2022 для прогулок не подойдет. Несмотря на отсутствие дождей, донскую столицу и область ожидает сильный ветер и пыльные бури, а жара сохранится. Публикуем подробный прогноз ростовского гидрометцентра.

В субботу, 27 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный и юго-восточный до 8 — 13 метров в секунду, днем с порывами до 15 — 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха окажется на уровне +19 — 21 градуса, днем столбики термометров покажут +30 — 32.

В воскресенье, 28 августа, также сохранится погода без осадков с переменной облачностью. Ветер немного поутихнет — до 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 12 — 14. Температура воздуха ночью будет составлять +19 — 21, днем — от +32 до +34.

По Ростовской области в субботу переменная облачность без существенных осадков, днем в отдельных районах ожидается пыльная буря. Ветер — восточный и юго-восточный со скоростью 8 — 13 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 — 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха — от +17 до +22, по северу и востоку региона столбики термометров опустятся до +11. Днем будет +28 — +33, по югу и востоку — до +35.

В воскресенье утром по донскому региону также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Во второй половине дня и вечером местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду, днем местами, в том числе при грозе, с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +17 — +22 градуса, по северу и востоку области — до +11, днем же — от +31 до +36.

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