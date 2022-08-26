Алексей Логвиненко: «Забота о подрастающем поколении – лучшая инвестиция в благополучное будущее города»

Алексей Логвиненко рассказал о планах по развитию отрасли образования города. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В пятницу, 26 августа, в Ростовском музыкальном театре прошла традиционная августовская конференция «Образование большого города: новые векторы и смыслы», в рамках которой глава администрации Ростова Алексей Логвиненко встретился с ростовскими педагогами.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Встреча была посвящена подведению итогов прошлого учебного года, а также обсуждению планов развития отрасли образования. Среди главных вопросов, которые были рассмотрены на конференции: реализация различных проектов, внедрение в учебных заведениях донской столицы новой традиции поднятия государственного флага на школьных линейках. Также был затронут вопрос о создании должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями.

Перед педагогами Ростова выступили глава администрации и начальник Управления образования города. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Основной же задачей в своей деятельности ростовские педагоги назвали развитие высоконравственной личности, разделяющей традиционные духовные ценности страны, готовой к мирному созиданию и защите отечества.

ЛИНЕЙКИ С ПОДНЯТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

С 1 сентября 2022 года по решению Президента РФ в школах Ростова-на-Дону будут проводиться еженедельные линейки с поднятием государственного флага и исполнением национального гимна. Как рассказали представители учебных заведений, в их школах честь поднятия флага будет предоставлена специальным знаменным группам, в состав которых войдут отличники учебы и победители школьных олимпиад.

– Одной из приоритетных наших задач остается сохранение исторической памяти и правды, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Поэтому даю поручение Управлению образования города при открытии новых школ проработать вопрос о присвоении имен Героев, которые проявили мужество и смелость в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины.

УТВЕРЖДЕН ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. По инициативе администрации города и решению Ростовской-на-Дону городской Думы был учрежден знак отличия «За заслуги в области образования», который будет вручаться талантливым педагогам, воспитателям и руководителям образовательных организаций, достигшим наивысших результатов в обучении и воспитании детей.

Работники образования донской столицы обсудили планы работы на новый учебный год. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

– Для более комфортного обучения детей с каждым годом мы совершенствуем учебную и материально-техническую базу в школах. В этом направлении нами взят высокий темп, — отметил глава ростовской администрации. – Забота о подрастающем поколении здесь и сейчас – самая лучшая инвестиция в благополучное будущее города, региона и страны.

ШКОЛЫ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

За прошедший учебный год в донской столице были открыты две крупные школы. До конца 2022 года будут открыты еще три детских сада. Сейчас в стадии строительства находятся пять ростовских школ. В 2023 году будет создано 8 тысяч дополнительных школьных мест.

— Такого объема работ по обновлению инфраструктуры сферы образования не было несколько десятков лет! — заметил Алексей Логвиненко. — По сути, мы создаем новую, современную архитектуру образовательных организаций. Новые школы мы открываем по последнему слову техники. Инновационное оборудование, креативные пространства позволят педагогам реализовать современные подходы и технологии.

Родители также являются участниками образовательного процесса. Именно они – главные партнеры школы, ее поддержка и опора. Поэтому в преддверии нового учебного года на уровне города принято решение об организации работы 33 психологических центров для родителей.