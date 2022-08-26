«Мурашки бегали не по коже, а по костям»: супруги из Ростовской области поехали на Ямал и рассказали, что увидели в пути

Дорога между Салехардом и Надымом - не для слабонервных. Фото: предоставлено героем публикации

Мотоциклист из Ростовской области Владимир Белоконев вместе с супругой Татьяной вернулся из путешествия на байке через всю страну. В июле-августе они взяли отпуск и махнули на байке не на море и не в столицу, а на Ямал. Каково 19 дней провести на мотоцикле и не покалечиться на каменистой дороге? Владимир поделился впечатлениями с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

«СНИМАЕТ ШЛЕМ, А ВЫ ЗНАКОМЫ!»

Владимиру и Татьяне по 40 лет, они опытные байк-путешественники. Уже ездили до Тюмени и обратно, от Сочи до Мурманска и даже из Владивостока до Севастополя. А в этом году после долгого перерыва объявили Международный слет мототуристов «Мотополярник 2022», и супруги без раздумий прыгнули на сидение «Вареньки» - туристического мотоцикла «Honda Varadero» 21 июля, и отправились в путь.

Несмотря на то, что глава семьи выполнил пару-тройку байкерских нормативов с непечатным названием за расстояние, что проехал за день, и за то, что в одной поездке проехал больше 10 тысяч километров, в этот раз за рекордами не гнался и спокойно через 19 дней вернулся домой.

55366 - отметка на одометре в начале путешествия. Фото: предоставлено героем публикации

- Старался посетить места, встретить друзей, насладиться дорогой, - рассказывает Владимир. - Больше всего впечатлили люди — попутчики, старые друзья. Все звали заехать в гости, переночевать. Бывало, встретишь попутчика, едете на мотоциклах вместе километров 50, а на заправке остановились, сняли шлемы, и оказывается, знакомы в интернете уже несколько лет!

В одну сторону супруги проехали 3700 километров, потому что еще полтора дня плыли на пароме, а вот обратно — полностью своим ходом, чуть меньше пяти тысяч, вот одометр и намотал 8852 километра туда-обратно.

«ХОТЕЛ КАТАПУЛЬТИРОВАТЬСЯ»

Страна наша велика, а дороги в ней попадаются всевозможного качества. Ночным кошмаром мотоциклиста стал отрезок Салехард — Надым.

- 185 километров отличного щебня! Гравийка, щебенка, камни, песок. А у меня большого опыта по таким дорогам ездить не было. А на 15-ти километрах — и скальник, и большие валуны. По ним ехать было реально страшно, в любой момент можно навернуться, - вспоминает мотоциклист. - Была ситуация, что хотелось катапультироваться, но за тобой второй номер — пришлось выруливать.

На самых сложных участках каменистой дороги между Салехардом и Надымом пассажиру приходилось идти пешком. Фото: предоставлено героем публикации

Попадались труднопроходимые участки метров по 200 - высаживал пассажира, и Татьяна шла пешком.

- Но в каждой дороге есть свои прелести — главное это заметить.

«САМ ПОЧИНЮ, ТОЛЬКО ДАЙ ИНСТРУМЕНТ!»

Не обошлось в пути и без поломок — мелких и значимых. Но технические трудности не пугают путешественников, а вот отношение людей удивило.

- Между Челябинском и Уфой есть такой городок Юрюзань, на перевале через Уральские горы. Там порвалась приводная цепь. Машины мимо проезжали, но кто остановится на подъеме? Пришлось спуститься в поселок с горы, - рассказывает Владимир. - Нашел ремонт грузовых машин, спросил, починят ли — отказались. Дайте тогда инструмент, я заплачу и сам сделаю! Не дали. Пришлось просить беспокоить нашу братию.

Тут же по всем байкерским чатам страны разнесся SOS с координатами — Владимир и не ожидал, что столько людей постараются помочь. Скоро на место приехал парень из ближайшей деревни, отвез к себе в гараж: «Выбирай инструмент!». Через четыре часа «Варя» была на ходу. И дотянула до мотосервиса в Уфе.

За первый день супруги доехали до станицы Вешенской и посетили шолоховские места. Фото: предоставлено героем публикации

- А в Тобольске услышал какой-то хруст в мотоцикле. Перебоялся всего, а до Тюмени еще 100 километров. Мастера сказали, та же цепь подвела. Оказывается, когда от Салехарда ехали по щебенке, в Надыме я пыль не смыл с цепи, а просто ее смазал и поехал. Вот она как цемент цепь и убила.

СО ВТОРЫМ НОМЕРОМ

Последние пять лет в дальних путешествиях с Владимиром вторым номером всегда ездит супруга. Расходы в дороге на двоих - в два раза больше, как и усталость водителя. Но зато есть с кем разделить впечатления, и радости тоже вдвое больше.

- Остановишься на заправке, и не ждешь оператора, инструменты при ремонте подает, - смеется Владимир. - А вообще в удовольствие сбавить скорость до 30-40 километров в час, ехать спокойно, любоваться видами и болтать, а если быстро, то по рации переговариваемся.

ДОРОГА — ЭТО ЛЮДИ

Самые яркие впечатления из поездок для Владимира приносит общение с людьми. В Казани товарищ основательно подготовился — забронировал для друзей гостиницу в центре города, устроил экскурсию на целый день с катанием на пароме через Волгу и ни в какую деньги не принимал. Другой в Ижевске баньку натопил.

В Казани друг снял путешественникам номер в гостинице и устроил экскурсию по городу. Фото: предоставлено героем публикации

- А в Серове, это в Свердловской области, нам устроил товарищ ночевку в байк-клубе. Его хозяин — человек с большой душой, но малыми возможностями. Сам передвигается на коляске и с помощью местных пацанов восстанавливает клуб, который сгорел несколько лет назад.

Ну и как проехать мимо байк-фестиваля? Заехали на «Большой пикник» в Саратов. Повстречали старых друзей, нашли новых, пообщались, музыку послушали, а утром — колеса на Ульяновск.

«МУРАШКИ БЕГАЛИ НЕ ПО КОЖЕ, А ПО КОСТЯМ!»

Прелесть путешествий вдали от центральных регионов — в пейзажах.

- Когда едешь из Москвы в Петербург, просто пилишь по трассе и ничего не видишь — по обе стороны стоит высокий забор. Да и покрытие дорожное располагает быстро ехать, - рассуждает байкер. - А больше всего мне понравился участок от Саратова до Ульяновска, не считая самой Сызрани. Самый тяжелый участок — от Салехарда до Надыма, зато, когда медленно едешь, больше увидишь.

Паромы в несколько рейсов перевозили байкеров. Загоняли до 80 мотоциклов, ставили палатки прямо на палубе и только успевали смотреть по сторонам.

На границе Европы и Азии "Варюша" подвела хозяев и серьезно сломалась. Фото: предоставлено героем публикации

- Никогда такого не видел, все тут другое, лес высокий, и даже дышать легче.

А самое яркое впечатление Владимир привез из Заполярья.

- Когда мы 15 километров ехали к заполярному Уралу, вокруг была обычная тундра — ничего примечательного. Промелькнула даже мысль: «А что мы сюда приехали вообще?» - вспоминает мотоциклист. - А потом мы в какой-то поворот входим, и такой пейзаж открылся, что мурашки бегали не по коже, а по костям! Горы, речушка — все это так масштабно смотрелось!

Запомнились кочки, морошка и черника, зеркальные блюдца озер, речки, которые спускаются с горных ледников, в которых не побоялись даже искупаться люди.

- Я тоже там в речушку нырял. Водичка понравилась: бодрящая и чистая-чистая, хоть пей оттуда! Некоторые даже воду набирали и чай заваривали.

317 МОТОЦИКЛОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Белоконевы приехали в самый разгар слета мототуристов — на последнем пароме. Здесь был установлен мировой рекорд — 317 мотоциклов в Заполярье! И тут начались знакомства, встречи, разговоры, песни. Теряешь счет времени — на дворе-то полярный день! Участники на время даже оставили свои байки, чтобы подняться на ледник. И только там дончанам было не жарко.

На Ямале на слете мототуристов был установлен мировой рекорд - в Заполярье приехало 317 байков. Фото: предоставлено героем публикации

- Мы из-за чего поехали-то? Мы прохладу искали, но нигде ее не нашли, а жару с собой тягали, - смеется Владимир. - В Заполярье я в одних шортах ходил по поляне, где все собрались. И загар ямальский — серо-коричневый такой — держится очень долго.

И главное с дороги не сворачивать, чтобы не угодить в болото или не нарваться на диких зверей.

- Стоять опасно: может мишка выйти поздороваться. Другие байкеры на мотослете рассказывали, что видели, а нам только дикие олени попадались. Красивые такие, но в чем-то опаснее мишки. Едешь на скорости 100 километров в час, а они выбегают на дорогу с тобой встретиться и в последнюю секунду до столкновения останавливаются.

Когда едешь в полярный день, теряешь счет времени. Фото: предоставлено героем публикации

ВПЕЧАТЛЕНИЙ - НА ЦЕЛЫЙ ГОД

На обратном пути путешественники из Сальска посетили «501-ю стройку» - недостроенную железную дорогу Чум - Салехард – Игарка. Ее строили заключенные, многие остались лежать в северной земле, а в 1953 году после смерти Сталина проект за 42 миллиарда заморозили, и объект прозвали «мертвой дорогой».

- Рельсы, мосты — все заросло. Сначала как в музей зашел, а потом так жутко стало, - рассказывает путешественник. - А зашли в лесок — как гнус напал! От него не отобьешься — только убегать.

Болячки заживают до сих пор, но жена подбадривает: без этого никогда бы такого в жизни не увидели!

В Серове путешественников приняли в байк-клубе, который после пожара восстанавливает энтузиаст на инвалидной коляске. Фото: предоставлено героем публикации

- В Нягани увидели, как добывают нефть. Это такой масштаб! Огромные установки и люди, машины, вагончики под ними — как в муравейнике! Прогулялись по Сургуту: много новостроек, красивейшие парки — все для людей сделано.

Запомнилась прогулка по набережной Тюмени, а Челябинск напомнил жарой, толпами людей и пробками Ростов. А дальше путешественники держали путь в сторону Уфы.

- Мы за эту поездку три раза Уральские горы пересекли: туда ехали через средний Урал, конечная точка — полярный Урал, а домой — через южный.

Главное для байкера в пути - общение с другими любителями мотопутешествий. Фото: предоставлено героем публикации

На вопрос, во сколько обходится такой отпуск на байке, Владимир закатывает глаза.

- Стараюсь не считать, потому что сильно расстроюсь, - шутит мотоциклист. - А вообще как показывает опыт многих мотоциклистов, тысяча километров пути в десять тысяч рублей обходится. Если сэкономишь где, в следующей десятке это в ремонт выльется.

Но какими бы яркими впечатления ни были, следующее лето и отпуск снова зовут в мотопутешествие.

- Есть задумка Памир посетить. Товарищ из Красноярска подбивает, говорит: «Я к тебе мотоцикл отправлю, а сам прилечу на самолете и поеду туда». И уже нет-нет и просматриваешь маршрут.

Когда байкер приехал домой, за плечами было 8582 километра. Фото: предоставлено героем публикации

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