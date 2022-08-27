Алексей Логвиненко: «Сейчас историческое просвещение школьников как никогда важно»

В системе образования города накоплен большой опыт по воспитанию подрастающего поколения. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове во время форума учителей начальной школы «Историческое просвещение: новые векторы и смыслы» стартовал муниципальный проект «Историческая параллель».

С первого сентября участниками проекта станут более 56 тысяч учеников начальных классов и около двух тысяч учителей. По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, в системе образования города накоплен большой опыт по воспитанию подрастающего поколения. А ростовские учителя активно используют богатые исторический материал, которым обладает Ростов-на-Дону - город воинской славы.

«ИСТИННЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНЕЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ»

- Сейчас историческое просвещение школьников как никогда важно, - отметил Алексей Логвиненко. - Современная геополитическая ситуация показала, что суверенитет государства, его будущность связаны с уровнем развития не только технологий и техники, но и духовного состояния общества. А истинные духовные ценности эффективнее закладывать в раннем возрасте.

Памятных мест в Ростове с каждым годом становится больше. А образовательным организациям присваиваются имена выдающихся личностей и защитников отечества. Так, при поддержке Российского военно-исторического общества открыт памятник нашей землячке, советскому ученому-микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Ермольевой. Также появился монумент советским летчикам Борису Капустину и Юрию Янову, которые ценой своей жизни спасли мирное население Берлина в 1966 году. А имя Бориса Капустина носит лицей № 51, в котором летчик получил свое первое образование. Почетные наименования также присвоены 63 школам, на территории которых установлено девять памятников.

Власти города развивают и музейное движение. Почти 80% ростовских школ имеют собственный музей. В них содержатся сотни тысяч экспонатов, рассказывающие о истории страны, города и школы.

Ведется и работа над созданием музея истории города Ростова-на-Дону. По словам Алексея Валентиновича, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по реставрации здания, в котором будет размещен музей.

«ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НУЖНО ВНЕДРЯТЬ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

Образовательный проект «Историческая параллель» создан для того, чтобы методически разработать по всем предметам учебного плана начальной школы вопросы, связанные с историческим просвещением.

Новшества будут введены с этого учебного года. Еженедельно во всех школах будет подниматься флаг и исполняться гимн. Обязательным станет еженедельный урок «Разговоры о важном».

- Все это позволит сформировать правильные подходы к целям, поставленными президентом нашей страны по воспитанию детей и молодежи, - подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Историческое просвещение нужно начинать с первого класса, с начальной школы. Именно учителя начальной школы имеют гораздо больший ресурс, чем учителя других ступеней образования.

«ТОЛЬКО ПОКАЗАВ ВСЕ ДОСТОЯНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, ДЕТЯМ МОЖНО ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ»

О том, что прививать интерес к истории нужно с малых лет, согласен и учитель истории школы № 61 Валерий Алехин.

- Историческое просвещение является неотъемлемой частью современной системы образования. И патриотизм необходимо формировать с ранних этапов социализации ребенка. А начинать это делать необходимо с уроков истории и окружающего мира. Только показав то достояние, которое есть у нашей страны, школьникам можно привить любовь к Родине, - считает Валерий Александрович.

В школе, где преподает Валерий Алехин, есть и школьный музей. По словам учителя, дети ходят в этот «храм истории» с первого по одиннадцатый класс. Ребятам нравится соприкасаться с историей как школы и города, так и всей страны.

Для совершенствования системы исторического просвещения школьников и повышения квалификации педагогов во время форума было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города и Российским историческим обществом.

- Выражаю признательность руководству Российского исторического общества в лице председателя правления общества Константина Могилевского за поддержку инициатив муниципальной системы образования по развитию исторического просвещения. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, - отметил Алексей Логвиненко. - Желаю нашим педагогам удачного нового учебного года, успехов в реализации целей «Исторической параллели» и заинтересованных учеников!