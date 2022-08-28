«После такого срыва тренироваться тяжело»: ростовский паралимпиец рассказал, как живет после отстранения от международных соревнований

Александр Скалиух продолжает тренироваться, несмотря на отстранение. Фото предоставлено героем публикации.

Сейчас донские спортсмены, впрочем как и все российские, отстранены от участия в международных соревнованиях. Более того, все спортивные состязания мирового уровня, которые должны были пройти в России, были отменены. В этих условиях страдают не только обычные спортсмены, но и паралимпийцы. Чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр Александр Скалиух рассказал "КП-Ростов-на-Дону", как он и другие спортсмены перенесли такие санкции.

В КОПИЛКЕ — ЗОЛОТО И БРОНЗА

В плавание Александр пришел в 7 лет. По состоянию здоровья он сразу попал в паралимпийскую секцию спорта, ходил в обычный таганрогский бассейн. В 2010 году его взяли в сборную России.

Плаванием Александр занимается с 7 лет. Фото предоставлено героем публикации.

С того момента паралимпиец постоянно ездил по международным соревнованиям. Сейчас Александр Скалиух является пятикратным чемпионом Европы и мира по плаванию. На Олимпиаде в Токио ростовский спортсмен под руководством тренера Александра Полякова выиграл золото в эстафете 4 на 100 метров и серебро в заплыве на 100 метров баттерфляем.

Александр говорит, что впервые с запретом на участие в международных соревнованиях столкнулся в 2016 году. Тогда у него и других спортсменов эта новость вызвала сильный стресс. Ситуация усугублялась и тем, что об отстранении им сообщили за полторы недели до вылета на Паралимпийские игры.

- По телевизору показали, что сборную России в полном составе отстраняют от участия в Олимпийских играх, - вспоминает пловец. - Поначалу у всех была разная реакция. Кто-то стал унывать, мол, столько готовились, и все зря. А у кого-то не было такой паники, но было понимание, что нужно готовиться, чтобы через год-два, а, может, даже десять снова выступить, - говорит спортсмен.

В копилке у спортсмена - золотая медаль Олимпиады в Токио. Фото предоставлено героем публикации.

КТО-ТО УШЕЛ ИЗ СПОРТА

Скалиух говорит, что в 2022 году паники среди паралимпийцев не было. Поскольку такая ситуация возникает не впервые, большинство стойко перенесли эту новость и продолжили готовиться. Правда были и те, кто на время ушел из большого спорта.

- Они понимали, что после такого срыва очень тяжело начать тренироваться, - пояснил спортсмен. - Особенно, когда ты понимаешь, что кроме России у тебя ничего нет. А в пределах России мы уже заранее знаем, кто какие места займет. Новеньких перспективных ребят у нас не очень много.

Сейчас одно из важных соревнований для паралимпийцев - "Мир Дружбы", которое пройдет в Сочи в октябре. Здесь выступят представители России, Белоруссии других стран, которые поддерживают нашу страну. По словам Александра, международные турниры мероприятие не заменит, но для многих станет хорошим стимулом продолжать заниматься спортом.

Российские параолимпийцы остались без международных соревнований. Фото предоставлено героем публикации

- Когда раньше ты ездил на соревнования мира и Европы, только российские уже не дают той мотивации. Так что, хорошо, есть хотя бы такие. Все равно мы пытаемся держаться в форме и не расслабляться. Мне это дается легче, возможно, потому что мне и раньше доводилось пропускать соревнования из-за болезни.

Ростовчанин не скрывает, что ему, как и многим другим спортсменам, снова хочется понаблюдать за иностранными пловцами, увидеть своих сильнейших соперников. Но отмечает, что для него главное — чувство Родины, его семья.

- Когда я рядом со своими родными, чувствую себя самым счастливым. А на всех континентах уже успел побывать — и на том спасибо.

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