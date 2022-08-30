Стала всеобщей любимицей: Как сложилась судьба осиротевшего жеребенка с острова мустангов в Ростовской области

Жеребенок нашел семью на конюшне в Кагальницком районе. Фото: Фефа Королева.

Персик выросла и стала настоящей красавицей. Фото: Фефа Королева.

История про осиротевшего донского жеребенка началась еще летом прошлого года. Перепуганную малышку на острове мустангов нашли ученые МГУ. Рыженький трехнедельный жеребенок лежала возле своей мертвой мамы. Табун не принял малышку, поэтому Персик - так назвали ее люди - скиталась и долгое время голодала. Ученые не смогли оставить детеныша в беде и отвезли на конюшню в Кагальницком районе.

ДОЛГОЕ ПРИВЫКАНИЕ

Оказавшись в конюшне, Персик первое время не подпускала к себе людей. Она была насторожена и с опаской смотрела на окружающих. Однако люди понимали: животное надо было как-то кормить.

Персик выросла и стала настоящей красавицей. Фото: Фефа Королева.

- В природе лошадь не будет вскармливать чужого жеребенка. У нас было два варианта: давать малышке козье молоко или постараться пристроить ее к чужой кобыле, - рассказала сотрудница конюшни Надежда.

Тогда работники решили попробовать подвести Персика к кобыле Бусе, у которой на тот момент у нее уже была дочь Мия. Первое время лошадь не принимала чужого жеребенка. Сотрудникам приходилось каждые полтора часа держать кобылу, чтобы Персик могла поесть ее молоко.

Затем их поселили в одну конюшню. Для безопасности и спокойствия мустанга-найденыша его отгородили от Буси и Мии. Так, Персик привыкала к новым условиям и своей новой семье.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Надежда вместе с мужем на несколько часов выводила погулять Персика вместе с Мией и Бусей. Первое время лошади с недоверием относились к новому обитателю конюшни. Главной задачей людей было не оставлять жеребенка без присмотра.

- На протяжении трех недель мы водили эту троицу в табун. Так, малышка привыкала не только к приемной семье, но и к другим лошадям. Со временем Персик сдружилась с Мией, и жеребята стали вместе резвиться в поле. Буся также стала подпускать к себе малышку, - поделилась Надежда.

После того, как Мию увезли в другую конюшню, Буся стала более ласкова с Персиком. Лошадь начала оберегать ее жеребенка.

Жеребенок нашел семью на конюшне в Кагальницком районе. Фото: Фефа Королева.

ЛЮБИМИЦА КОНЮШНИ

Сейчас Персику год и семь месяцев. Она значительно выросла, набрала нужный вес и стала настоящей красавицей. Сотрудники конюшни активно занимаются с ней, учат новые команды, тренируют.

- Конечно, иногда она может заупрямиться и отказаться от выполнения заданий, - улыбается Надежда. - Это связано с тем, что у диких лошадей инстинкт самосохранения развит намного сильнее. Мы рады, что со временем Персик стала доверять нам намного больше. А еще стала любимицей не только сотрудников конюшни, но и посетителей.

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По словам Надежды, два дня без мамы не прошли для Персика без последствий. Иммунитет у жеребенка ослаб, в легких появились хрипы, а из носа пошли выделения. Сейчас новые хозяева активно ее лечат, дают витамины и колют лекарства. Пока Персик еще плохо себя чувствует, но постепенно идет на поправку (подробности)