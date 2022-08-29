«Настоящий боец»: поисковики из Ростова приютили ежа, который помогает в раскопках и защищает от опасностей

Еж Ежович охраняет лагерь поисковиков от мышей и змей. Фото: страница "Миус Фронт" Вконтакте.

Отыскать в чистом поле захоронения времен Великой Отечественной — задача не из легких. Об этом не понаслышке знают участники поискового отряда «Миус Фронт». Но, как оказалось, у этих энтузиастов есть помощники даже среди животных, например, степные ежи. Руководитель «Миус Фронта» Андрей Кудряков рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как обитатели полей подсказывают поисковикам, где стоит копать, где наверняка будет братская могила, старый окоп или блиндаж.

ЕЖИ ЛЮБЯТ РЫХЛУЮ ЗЕМЛЮ

- Когда ты приезжаешь на поле сражения, вокруг тебя — бесконечная природа, - рассказывает поисковик. - И ты, конечно, должен находиться с ней в гармонии и уметь читать знаки, которая она тебе дает. И если ты к этим знакам внимателен, то можешь даже среди бескрайнего поля найти братскую могилу, заросший травой окоп, воронку, и, конечно, солдат.

По словам Андрея Кудрякова, ежи, змеи и мыши, а еще необычная растительность - все это помогает в поисках. Например, еж любит рыхлую землю, которая легко копается. Именно в такой земле он строит свои домики. Именно такая земля свидетельствует о том, что здесь может находиться захоронение. Ежики целыми поколениями живут на одних и тех же местах.

Участники поискового отряда ценят своих помощников и буквально носят на руках. Фото: страница "Миус Фронт" Вконтакте.

Поисковики уже давно приметили этот факт и с успехом этим пользуются в своих целях. На Миус-Фронте случаев обнаружения останков с помощью ежиков очень много. Так, два года назад в Неклиновском районе возле хутора Копани семья ежей выкинула на поверхность несколько человеческих косточек. Участники отряда увидели эти кости возле норки и позже обнаружили здесь останки нескольких советских солдат.

ЗМЕИ ГРЕЮТСЯ НА ОКОПАХ

Как оказалось, далеко не только ежи — помощники поисковиков. Особым знаком является скопление на местности змей. Они, по словам Андрея Кудрякова, частенько любят греться на брустверах солдатских окопов.

- Сколько раз мы наблюдали скопище змей на разрушенных блиндажах! - вспоминает поисковик. - Кажется, что еж и змея — существа не очень приятные... Но в нашем поисковом лагере они пользуются особым уважением. Например, ежей мы всегда подкармливаем, потому что они — наши большие помощники.

ЕЖ ЕЖОВИЧ ОХРАНЯЕТ ЛАГЕРЬ ОТ ЗМЕЙ

Поисковики из отряда «Миус Фронт» даже завели себе «ежа полка» и назвали его Ежом Ежовичем. Ежик живет на территории лагеря и поднимает настроение после большого поискового дня.

На месте норки ежей часто находят братские захоронения. Фото: страница "Миус Фронт" Вконтакте.

Частенько с берега реки Миус в лагерь поисковиков заползают ядовитые змеи. Не очень приятно с утра наступить на гадюку, но тут на помощь приходит Еж Ежович. Он бережно охраняет весь периметр: не пускает ни мышей в продуктовую палатку, ни змей в лагерь. А если кто-то привозит поисковых собак, то ежик с ними не враждует и не боится их. За такую службу поисковики подкармливают его различными лакомствами.

- Он вообще все ест, в том числе гречневую кашу из наших сухих пайков, - уточняет Андрей Кудряков. - Он вообще не привередливый. Настоящий боец поискового отряда!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парке Ростова нашли опорный пункт народных ополченцев, погибших во времена ВОВ

Перед поисковым отрядом предстала история мужественного сопротивления советских воинов наступающему врагу (подробнее)