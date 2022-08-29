Самодельное взрывное устройство хранили в подвале многоэтажки жители Ростовской области

Жители Таганрога хранили в подвале многоэтажки патроны, пистолет и самодельной взрывное устройство Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростовской области, в Таганроге, силовики разоблачили двоих злоумышленников, которые хранил в подвале многоэтажного дома пистолет, патроны и самодельное взрывное устройство.

Как выяснилось, 35-летний и 55-летний приятели побывали в Московской области. Именно оттуда мужчины и привезли опасные предметы, которые, как они считали, хорошо припрятали. Однако о «Макарове» и самодельной бомбе узнали оперативники.

- Правоохранители задержали подозреваемых и завели на них дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», - прокомментировали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

Во время следствия выяснилось, что боеприпасы мужчинам дали на временное хранение в Московской области.

Таганрожцы заверили, что не знали, что в подвале прячут бомбу. Самодельное устройство в форме металлической коробки показалось друзьям безопасной вещью.

- Сейчас устанавливаются лица, которые через посредников передали в донской регион боеприпасы. Не исключено, что в деле могут быть замешаны украинские националисты, планировавшие теракт в ЛДНР или в Мариуполе. Таганрог в качестве точки для хранения мог быть выбран по той причине, что он находится практически на границе с Донбассом, - сказал источник издания в правоохранительных органах региона.

На суде один из таганрожцев просил смягчить наказание, объясняя это тем, что воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Судья отправил обоих в колонию общего режима. 55-летний мужчина проведет там три года и три месяца, его более молодой напарник – три года и пять месяцев. Также каждый из осужденных должен выплатить по сто тысяч рублей штрафа.

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