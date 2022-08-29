В Ростовской области подросток погиб, подорвавшись на гранате

Подросток нашел около дома гранаты и подорвался на ней Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области, в городе Зверево, произошла трагедия. 17-летний подорвался на гранате, которую он подобрал на улице. Об этом сообщил источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

По предварительным данным, учащийся аграрного колледжа нашел боеприпас времен Великой Отечественной Войны. Как сообщил собеседник издания, по всей видимости, он захотел провести эксперимент и поближе рассмотреть устройство. Юноша принес гранату в гараж, а через несколько минут прогремел взрыв.

Соседи тут же позвонили в экстренные службы. К месту ЧП сразу приехали и врачи, и правоохранители. Но травмы оказались слишком серьезными, и юноша погиб.

О семье подростка известно, что она – благополучная. Мама юноши работает учительницей начальных классов.

Друзья отзываются о погибшем как о добром и отзывчивом парне. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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