"Бургер - режем пополам, а суп зачерпываем ложкой от себя": преподаватель этикета рассказала, какие конфузы случаются у ростовчан чаще всего

Элементарные правила поведения за столом часто приводят детей и взрослых в ступор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На носу первое сентября, и ростовские родители озадачились не только наличием школьной формы и тетрадок, но и дополнительными занятиями детей. Многие, понимая, что ласковое слово и кость ломит, отправляют дочек и сыновей учиться правилам этикета.

Елена — частный преподаватель - уже четвертый год объясняет нормы светского общения ростовской детворе, и за это время убедилась, что сложно закрепить навыки у детей, когда у родителей в вопросах этикета - не паханное поле. Собеседница рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону», какие правила обычно ставят ростовчан в тупик, и как делать правильно. Читаем и берем на заметку!

ХОТЬ В РЕСТОРАНЕ, ХОТЬ В ФАСТ-ФУДЕ

Весь рассказ Елена строит на примерах из практики. Не только рассказывает, но и показывает.

- Смотрите, это называется «ручник», - показывает Елена на тканевую салфетку под столовыми приборами. - Мы ее складываем пополам и кладем на колени. В ходе обеда можем вытереть о нее руки, промокнуть ей рот. Но ни в коем случае не сминаем и не бросаем на столе и уж тем более не делаем из нее слюнявчик.

А поскольку мы встретились с собеседницей в популярном заведении общепита, другие примеры не заставили себя ждать. За соседним столиком папа и двое детей с аппетитом уплетали свои бургеры, по рукам стекал соус, а на поднос падали кусочки салата...

- Достаточно бургер разрезать пополам, а потом взять его руками, в перчатках, если их подают, и спокойно кусать — тогда не нужно разевать рот слишком широко, и на поднос упадет меньше.

Целиком бургер не едят, а сначала разрезают его пополам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За другим столиком сидят две подружки. Одна берет из подставки зубочистку, прикрывает ладонью рот и начинает чистку.

- Это бич не только Ростова, но ни других регионов. Порой люди возражают: «Зубочистки же не зря на столе стоят!» Милые мои, берем с собой и пользуемся ими только в санузле! - улыбается преподаватель. - А еще у нас женщины любят красить губы и расчесываться за столом. А если ваш волос прилетит в тарелку соседу? Все украшательства — в дамской комнате.

Глядя на девушку через два столика, Елена решила напомнить еще одно правило.

- Когда едим суп, ложкой зачерпываем его от себя, а не на себя. Понимаю, что всю жизнь делали наоборот, но давайте начнем меняться к лучшему хотя бы с этого!

Некоторые уверены: если зубочистки стоят на столе, ими можно пользоваться прямо в зале ресторана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОХОДЧИВЫЕ ПРИМЕРЫ

Преподаватель этикета признается, что вопросы, которые она задает детям, прежде чем объяснить новую тему, практически всегда ставят в тупик и родителей.

- Люблю спросить не только детей, но и взрослых: кто первым входит в лифт — женщина или мужчина? - тут родители делятся на два лагеря. Одни кричат: «Надо же даме уступить!» А другие: «Нет, мужчина всегда первый!» - смеется Елена. - А чтобы доходчиво объяснить, что первым в лифт заходит мужчина, привожу пример: если вдруг пола под ногами не окажется, мужчина провалится в шахту лифта, а женщина, которая шла за ним, еще родит много здоровых детей.

То есть многие правила этикета возникли соображений безопасности.

- Например, при спуске по лестнице мужчина идет первым, а женщина — за ним. Это и два века назад актуально было. В случае, если барышня запутается в кринолине или подвернет ногу на каблуках и упадет, она будет носом клевать не в пол, а в мягкого человека, - доходчиво поясняет собеседница. - А вот поднимается по лестнице мужчина первым: чтобы не глазел бессовестно на красоту.

Вопрос "Кто должен первым входить в лифт - мужчина или женщина?" вызывает громкие споры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А еще Елена напоминает, что воспитанный человек никогда не сушит зонт открытым.

- Часто вижу, как люди, приходя в ресторан, спрашивают: «А можно мы в гардеробной зонты откроем? Пусть посушатся!» Не надо так!

ТРЕБУЮТ КУЛЬТУРЫ, НО ОРУТ МАТОМ

- Главная ирония в том, что, как правило, родители этих принцев и принцесс далеко не королевы и короли, - вздыхает педагог. - В соцсети мама одной из моих воспитанниц ведет от ее имени аккаунт. Девочка просто умничка, а родители выкладывают на ее страничке «истории», как они ночью гуляют — пьют, шумят, матерятся. А потом ребенок засыпает у меня на занятиях...

Педагог разводит руками: как бы ты ни вкладывался материально, без собственного родительского примера результата не получить.

- Дети — они как губка. Один рассказывает: «Папа никогда маме двери не открывает». Как я внедрю ребенку в голову то, чего в его картине мира нет? - задается вопросом Елена. - Для них есть какой-то урок с Еленой Александровной, где в теории пони по радуге скачут, а потом его заберут родители в их мир, где папа маме в жизни дверь не откроет, где люди сидят в кафе с зубочисткой во рту у всех на виду.

Зная этикет, можешь его красиво нарушать, - уверена преподаватель. Фото: Юлия ДЕРЯБИНА

По наблюдениям преподавателя, многие родители думают просто: «Если я заплатил преподавателю этикета, то на выходе получу принцессу».

- Это так не работает! Если дома ребенок слышит брань фоном, если мама ест, задрав ногу, с коленкой у уха, а папа ковыряется в зубах ногтем, сидя на лавочке в парке, то результата не будет, - констатирует учитель. - Есть хорошая английская пословица: не воспитывайте детей — все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя.

Также Елена всегда спрашивает детей, как они ужинают дома, обедают, завтракают.

- В 70 процентах случаев каждый ест, когда хочет и где хочет. Папа — перед телевизором, ребенка посадили и быстро накормили, когда у мамы есть время. А совместный прием пищи очень важный для всей семьи ритуал: не просто закинуть в себя пищу на бегу, а поделиться, как прошел день.

ЗНАТЬ ПРАВИЛА И УМЕТЬ ИХ НАРУШАТЬ

В жизни случаются и непредсказуемые повороты, когда благоразумнее про правила этикета на время забыть.

- Посреди спектакля одной моей воспитаннице приспичило в туалет. Повела ее, а в женский туалет длиннющая очередь начинается за поворотом, - вспоминает собеседница. - Ждать малышка не могла, поэтому схватила ее под мышку, зашла в мужской туалет и отправила в дальнюю кабинку. Когда выходили, столкнулись с мужчиной, и он растерялся: «Я дверь не перепутал?»

Чтобы закрепить теорию, преподаватель водит воспитанников на практику в театр и в ресторан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена уверена: этикет должен упрощать жизнь, а не усложнять. Ведь, когда знаешь правила игры, ты чувствуешь себя уверенно, в то время как с другого семь потов сойдет, пока он разрежет кусок мяса.

- Если мне хочется намазать паштетом хлеб, я не откажу себе в этом удовольствии. Просто по правилам отломлю кусочек, намажу и съем, - приводит пример Елена. - Когда привожу детей в ресторан на практику, приходится их несколько минут успокаивать, объяснять, что катастрофы не будет, если они пару раз зачерпнут суп ложкой на себя. Но с другой стороны, если ребенок боится, значит, дома вообще никаких норм нет, и он этими знаниями не пользуется?

Но, если родители с интересом учатся правилам этикета вместе с ребенком и применяют их на практике, на улице учителя — праздник.

- По этим деткам видно, что родителям действительно важно обучить их этикету. Они всегда приходят на занятия подготовленные — обсуждают тему с родителями, дискутируют. То есть в Ростове становится не на одного культурного человека больше, а на целую семью!

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