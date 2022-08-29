В Ростовской области ребенок во время консервирования овощей чуть не лишился зрения

Делая заготовки на зиму у себя на кухне, тоже нужно быть очень осторожным. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 29 августа, из больницы Ростова-на-Дону выписали 13-летнего юношу, который попал в офтальмологическое отделение с ожогом роговицы. Как оказалось, на нее попал столовый уксус.

- Мы дома на кухне делали заготовки на зиму, - рассказала мама юного пациента. - Закрывали лечо. Потребовался 9-ти процентный столовый уксус. А я никак не могла открыть бутылочку с ним, плотно закупоренную пробкой. Хотела поддеть ее сначала ножом, но тут вызвался помочь сын.

Подросток резко выдернул пробку. Получилось - вместе с брызгами столового уксуса, попавшими ему в глаз! Тут же, дома немедленно промыли глаз водой и бросились в ближайшее медучреждение в своем поселке. А уж оттуда врачи немедленно направили пострадавшего в ГБСМП Ростова-на-Дону. Офтальмологи констатировали у школьника химический ожог роговицы и конъюнктивы.

Как рассказала лечащий врач юного пациента, офтальмолог Светлана Штокалова, благодаря тому, что своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь в полном объеме, зрение подростка удалось спасти. А прогноз - благоприятный.

- Вроде бы ситуация была безобидная, как говорится, ничто не предвещало беды. И так вот вдруг получилось, - продолжает мама юного пациента. - Сегодня мы с сыном говорим огромное спасибо врачам. Будем теперь готовиться к 1 сентября и школьным занятиям. А хозяек и их близких, которые сейчас занимаются заготовками на зиму, хотим предупредить - будьте осторожны. Дома, в быту тоже нужно соблюдать технику безопасности.

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