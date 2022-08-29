Василий Голубев: в ближайшие годы в Ростовской области возведут 16 школ

Перевод учеников в одну смену - принципиальная задача, которую выполняют в рамках нацпроекта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие годы в Ростовской области возведут 16 школ, что поможет в работе по переводу детей на односменный режим занятий. Некоторые учебные заведения начали строить уже сейчас. Об в прямом эфире передачи «О главном» рассказал губернатор Василий Голубев.

- За последние 5 лет мы построили порядка 13 школ, детсадов было заметно больше. Также в ближайшие годы будут построены 16 дополнительных образовательных учреждений. Отмечу, что начиная с последних лет количество подобных объектов заметно увеличивается. Так мы идем по всей области. Это касается не только Ростова, но и других городов, а также сельских территорий, - сообщил Василий Голубев.

По словам главы региона, перевод учеников в одну смену - «принципиальная задача», которую выполняют в рамках национального проекта.

- В этому году первый звонок в начале сентября прозвучит для 456 тысяч донских школьников. Пока 18,2% наших детей ходят во вторую смену. Наиболее сложная ситуация сохраняется в городах, где проживает много людей, - отметил Василий Голубев.

При этом ситуация с переполненностью школ также находится на контроле. Глава донского региона рассказал, что примером может быть микрорайон Суворовский. Уже с 1 сентября там откроют новое модульное здание для первоклассников - постройку возвели в короткие сроки после жалобы родителей.

Дело в том, что до этого в районе работала всего одна школа №75, и через время брать новых учеников оказалось затруднительно. Тогда власти - областные и местные - приложили все возможные усилия, чтобы исправить эту ситуацию. Теперь первый модуль готов на 100%.

- В Суворовском должны построить еще три школы. Два проекта уже находятся в экспертизе, третья - проектируется. Кроме того, уже с этого года мы закладываем еще один новый модуль. Надеюсь, строителям удастся сдать очередную школу, а за ней сразу же другую, - рассказал Василий Голубев.

Губернатор добавил, что новые мощности дадут место и для организации дополнительного образования - дети и подростки смогут развиваться в интересующих их сферах недалеко от дома.

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