Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 9:10

Программа мероприятий на День освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 2022: публикуем афишу

Власти рассказали, как пройдет День освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На сцене парка культуры и отдыха имени М. Горького пройдет главный праздничный концерт.

На сцене парка культуры и отдыха имени М. Горького пройдет главный праздничный концерт.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 30 августа, в Ростовской области отметят День освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. В этот день для жителей и гостей приморского города пройдут показы фильмов, торжественные линейки и церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. Власти Таганрога опубликовали полную программу праздничных мероприятий.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

29 – 30 августа — в образовательных учреждениях Таганрога пройдут торжественные линейки, экскурсии, тематические выставки и возложения цветов к памятникам.

29 – 31 августа — в учреждениях социального обслуживания населения состоятся тематические экскурсии, возложения цветов, кинопоказы и концерты.

29 – 30 августа — в спортивной школе олимпийского резерва № 3 на Портовой, 2а пройдет Первенство по гребле на байдарках и каноэ.

С утра к памятным мемориалам возложат цветы.

С утра к памятным мемориалам возложат цветы.

30 августа:

09:00 — церемония возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям города.

11:00 — 22:00 — в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» парка культуры и отдыха имени М. Горького будет работать кинотеатр под открытым небом.

15:00 — на площадке перед городским Домом культуры «Героические песни дедов и отцов» пройдет радиоконцерт.

16:00 — В «Зеленом театре» парка культуры и отдыха имени М. Горького состоится концертная программа творческих коллективов ДК «Фестивальный» под названием «Город третьего салюта».

Праздничные мероприятия 30 августа охватят весь Таганрог.

Праздничные мероприятия 30 августа охватят весь Таганрог.

Фото: Олег УКЛАДОВ

17:00 — на площадке перед входом в парк культуры и отдыха имени М. Горького состоится акция по вручению жителям города репринтного издания газеты «Таганрогская правда» 1943 года.

17:00 — на площадке перед Дворцом молодежи состоится праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда».

17:00 — в Молодежном центре Таганрога запланирована концертная программа «Мы этой памяти верны».

18:00 — во Дворце молодежи пройдет Открытый чемпионат Таганрога по лазанью по канату.

18:00 — на площадке у фонтана перед СКЦ «Приморский» состоится концертная программа «Этих дней далеких позабыть нельзя…».

18:00 — на площадке перед городским Домом культуры пройдет тематический концерт «Мира и счастья, родной Таганрог!».

19:00 — в «Зеленом театре» парка культуры и отдыха имени М. Горького начнется городской праздничный концерт.

Перед таганрожцами и гостями Таганрога выступят лучшие творческие коллективы города.

Перед таганрожцами и гостями Таганрога выступят лучшие творческие коллективы города.

Фото: Олег УКЛАДОВ

21.00 — на территории парка прогремит праздничный салют.

31 августа, 11:00 - 18:00 — в библиотеке им. А.П. Чехова на Греческой, 105 пройдет день информации «Год 43-й: город снова наш!».

Напомним, поисковики 30 августа отметят День освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков. В этот день на Самбекских высотах пройдет захоронение героев, найденных во время раскопок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа мероприятий на День города Ростова-на-Дону 2022: публикуем подробную афишу

Власти рассказали, как пройдет День города Ростова-на-Дону 2022 (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ростовские поисковики 30 августа отметят день освобождения региона от фашистских захватчиков

На Самбекских высотах пройдет захоронение героев, найденных во время раскопок (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ