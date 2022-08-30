Программа мероприятий на День освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 2022: публикуем афишу

На сцене парка культуры и отдыха имени М. Горького пройдет главный праздничный концерт. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 30 августа, в Ростовской области отметят День освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. В этот день для жителей и гостей приморского города пройдут показы фильмов, торжественные линейки и церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. Власти Таганрога опубликовали полную программу праздничных мероприятий.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

29 – 30 августа — в образовательных учреждениях Таганрога пройдут торжественные линейки, экскурсии, тематические выставки и возложения цветов к памятникам.

29 – 31 августа — в учреждениях социального обслуживания населения состоятся тематические экскурсии, возложения цветов, кинопоказы и концерты.

29 – 30 августа — в спортивной школе олимпийского резерва № 3 на Портовой, 2а пройдет Первенство по гребле на байдарках и каноэ.

С утра к памятным мемориалам возложат цветы.

30 августа:

09:00 — церемония возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям города.

11:00 — 22:00 — в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» парка культуры и отдыха имени М. Горького будет работать кинотеатр под открытым небом.

15:00 — на площадке перед городским Домом культуры «Героические песни дедов и отцов» пройдет радиоконцерт.

16:00 — В «Зеленом театре» парка культуры и отдыха имени М. Горького состоится концертная программа творческих коллективов ДК «Фестивальный» под названием «Город третьего салюта».

Праздничные мероприятия 30 августа охватят весь Таганрог. Фото: Олег УКЛАДОВ

17:00 — на площадке перед входом в парк культуры и отдыха имени М. Горького состоится акция по вручению жителям города репринтного издания газеты «Таганрогская правда» 1943 года.

17:00 — на площадке перед Дворцом молодежи состоится праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда».

17:00 — в Молодежном центре Таганрога запланирована концертная программа «Мы этой памяти верны».

18:00 — во Дворце молодежи пройдет Открытый чемпионат Таганрога по лазанью по канату.

18:00 — на площадке у фонтана перед СКЦ «Приморский» состоится концертная программа «Этих дней далеких позабыть нельзя…».

18:00 — на площадке перед городским Домом культуры пройдет тематический концерт «Мира и счастья, родной Таганрог!».

19:00 — в «Зеленом театре» парка культуры и отдыха имени М. Горького начнется городской праздничный концерт.

Перед таганрожцами и гостями Таганрога выступят лучшие творческие коллективы города. Фото: Олег УКЛАДОВ

21.00 — на территории парка прогремит праздничный салют.

31 августа, 11:00 - 18:00 — в библиотеке им. А.П. Чехова на Греческой, 105 пройдет день информации «Год 43-й: город снова наш!».

Напомним, поисковики 30 августа отметят День освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков. В этот день на Самбекских высотах пройдет захоронение героев, найденных во время раскопок.

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