Программа мероприятий на День освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 2022: публикуем афишу

На сцене парка культуры и отдыха имени М. Горького пройдет главный праздничный концерт.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во вторник, 30 августа, в Ростовской области отметят День освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. В этот день для жителей и гостей приморского города пройдут показы фильмов, торжественные линейки и церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. Власти Таганрога опубликовали полную программу праздничных мероприятий.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
29 – 30 августа — в образовательных учреждениях Таганрога пройдут торжественные линейки, экскурсии, тематические выставки и возложения цветов к памятникам.
29 – 31 августа — в учреждениях социального обслуживания населения состоятся тематические экскурсии, возложения цветов, кинопоказы и концерты.
29 – 30 августа — в спортивной школе олимпийского резерва № 3 на Портовой, 2а пройдет Первенство по гребле на байдарках и каноэ.
С утра к памятным мемориалам возложат цветы.
30 августа:
09:00 — церемония возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям города.
11:00 — 22:00 — в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» парка культуры и отдыха имени М. Горького будет работать кинотеатр под открытым небом.
15:00 — на площадке перед городским Домом культуры «Героические песни дедов и отцов» пройдет радиоконцерт.
16:00 — В «Зеленом театре» парка культуры и отдыха имени М. Горького состоится концертная программа творческих коллективов ДК «Фестивальный» под названием «Город третьего салюта».
Праздничные мероприятия 30 августа охватят весь Таганрог.
Фото: Олег УКЛАДОВ
17:00 — на площадке перед входом в парк культуры и отдыха имени М. Горького состоится акция по вручению жителям города репринтного издания газеты «Таганрогская правда» 1943 года.
17:00 — на площадке перед Дворцом молодежи состоится праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда».
17:00 — в Молодежном центре Таганрога запланирована концертная программа «Мы этой памяти верны».
18:00 — во Дворце молодежи пройдет Открытый чемпионат Таганрога по лазанью по канату.
18:00 — на площадке у фонтана перед СКЦ «Приморский» состоится концертная программа «Этих дней далеких позабыть нельзя…».
18:00 — на площадке перед городским Домом культуры пройдет тематический концерт «Мира и счастья, родной Таганрог!».
19:00 — в «Зеленом театре» парка культуры и отдыха имени М. Горького начнется городской праздничный концерт.
Перед таганрожцами и гостями Таганрога выступят лучшие творческие коллективы города.
Фото: Олег УКЛАДОВ
21.00 — на территории парка прогремит праздничный салют.
31 августа, 11:00 - 18:00 — в библиотеке им. А.П. Чехова на Греческой, 105 пройдет день информации «Год 43-й: город снова наш!».
Напомним, поисковики 30 августа отметят День освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков. В этот день на Самбекских высотах пройдет захоронение героев, найденных во время раскопок.
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