Дончанка откровенно рассказала о том, как она оказалась в чужой спальне. Фото: предоставлено героем публикации

На затяжном телепроекте «Дом 2» вновь побывала дончанка. 22-летняя Анастасия Картавая из Сальска провела там всего день, но успела оказаться в центре скандала и всем запомниться. Анастасия рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону», почему решилась на шоу, что происходило на съемочной площадке и как ее встретили в родном городе.

«ЭТО ШОУ ДАЖЕ НЕ СМОТРЕЛА»

Анастасия — старшая из трех сестер в семье. К своим 22 годам девушка открыла студию маникюра и получает образование менеджера. Любит путешествовать, отдыхать с друзьями в ресторанах и танцевать, ходит в тренажерный зал и читает книги по психологии.

Два месяца девушка провела в Турции с подругой на заработках. Фото: предоставлено героем публикации

- Мой любимый автор — Джон Кехо. Он говорит, что подсознание может все, и вся моя жизнь - пример этому, - утверждает Анастасия. - В ней происходит все, что я хочу, все всегда сбывается. Главное — каждый день направлять свои мысли на это.

Девушка говорит, что об участии в популярном шоу никогда не думала. Как признается Анастасия, на проект она попала случайно, когда возвращалась домой с заработков в Турции, где она трудилась аниматором и мастером ногтевого сервиса.

- Я тогда думала, куда мне ехать — в Ростов или Москву, и тут мне скинули ссылку на участие, - вспоминает девушка. - За минуту заполнила анкету и забыла, а через сутки мне написали и позвали на проект. Я решила, это знак, что нужно поменять что-то в жизни и согласилась поехать посмотреть, что это такое.

Анастасия любит путешествовать, заниматься спортом и отдыхать с друзьями в ресторанах. Фото: предоставлено героем публикации

«ОН СМОТРИТСЯ В ЗЕРКАЛО ЧАЩЕ МОЕГО»

Анастасия впервые в жизни отправилась в Москву, где ее встретили и привезли на съемочную площадку. И вот девушка вышла на знаменитое лобное место.

- Это просто дикий адреналин: вокруг столько людей, камеры! - вспоминает она, - Волновалась, что есть не могла — только воду пила.

Девушка делится, что продюсеры даже подсказали, что лучше сказать, чтобы понравиться Тиграну, к которому она приехала.

- Я ознакомилась со списком участников, мне понравился Тигран. Я шла именно к нему, другие интереса не вызывали — ни визуально, ни душевно, - делится участница телешоу. - Поначалу он мне показался интересным, харизматичным, необычным мужчиной с загадкой. Но, пообщавшись с ним час-два, поняла, что в жизни он совершенно другой, у нас совершенно разные приоритеты, да и в зеркало он смотрится чаще меня.

Девушку с яркой внешностью давно приглашали к сотрудничеству модельные агентства. Фото: предоставлено героем публикации

«ОН СПЕЦИАЛЬНО ЭТО СДЕЛАЛ»

Первый день девушки на проекте закончился скандалом: другие участники решили, что она провела ночь с мужчиной, к которому пришла на шоу.

Девушка уверена, что ей пришлось ночевать в чужой спальне для зрелищности. Фото: скриншот телепрограммы

- Скорее всего, некоторые детали там подстраивают, чтобы было интересно смотреть. Думаю, это Тигран сам все придумал, чтобы его лишний раз показали в эфире, ведь это выгодно, - считает Анастасия. - И я ушла, хотя меня просили остаться. Я очень мягкая, добрая, ранимая, а там нужны люди жестче. Я не могу ругаться каждый день.

В первую же ночь участница шоу оказалась в чужой спальне, хотя и не собиралась. Дело в том, что на проект в тот день пришли две девушки, а место в женской спальне было только одно.

- Я уже потом в эфире видела, что пока мы с Тиграном разговаривали, девчонки говорили второй новенькой скорее занимать место, чтобы я туда не заехала, - рассказывает Анастасия.

Дончанка поехала на проект, чтобы заявить о себе. Фото: предоставлено героем публикации

Тогда Тигран уступил девушке свою «випку» - отдельную комнату — и ушел в мужскую спальню.

- И пока он освобождал свою комнату, забрал упаковку от контрацептива — за пару дней до этого он провел ночь с другой девушкой — и положил в карман вместе с телефоном. Когда вышел, достал телефон, из кармана выпал этот «фантик», и тогда пошли сплетни, - утверждает бывшая участница телепроекта. - Думаю, он специально это сделал, чтобы подогреть к себе интерес. У нас даже поцелуя в щеку не было. Я себе такого не позволяю!

«МОЛЧАТ И СМОТРЯТ ОЦЕНИВАЮЩИМ ВЗГЛЯДОМ»

В итоге шоу Анастасия покинула уже после первой ночи. Говорит, в телепроекте «выжить» непросто. В своем аккаунте в соцсети она написала: «Ушла я сама. Как можно жить в таком вранье? Это точно не для меня».

- Каждый участник сидит там и хочет досидеть до последнего, чтобы его не выгнали, поэтому всеми способами старается завалить остальных, - считает дончанка. - Пообщавшись с ними, поняла, что ни у кого из них там нет друзей — каждый каждому соперник.

Несмотря на непростой опыт, девушка не жалеет о случившемся. Анастасия признается, что на проект решилась пойти, чтобы заявить о себе.

- Каждый приходит сюда именно с этой целью, - говорит девушка. - Я бы хотела заняться модельным бизнесом, меня раньше приглашали, но обстоятельства не позволили. Есть еще мечта — почему бы не запеть? Жизнь только начинается, хочется попробовать себя во многом.

Анастасия хочет заняться модельным бизнесом и мечтает петь. Фото: предоставлено героем публикации

Чем теперь займется знойная донская брюнетка? Знает точно, что в ближайшие пять лет семью создавать не будет.

- Сначала нужно добиться всего, чего хочу. И когда у меня будет все, чтобы мой ребенок жил в достатке, решусь, - рассуждает Анастасия.

Тем временем в родном Сальске ее приняли неоднозначно. В местных пабликах в соцсетях земляки бурно обсуждают участие девушки в съемках.

- Люди со мной здороваются, спрашивают, я ли была на шоу, делают комплименты, а хейтеры... Они молчат и только смотрят оценивающим взглядом, - подмигнула собеседница "КП-Ростов-на-Дону".

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