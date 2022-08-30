В Ростовской области под суд пойдут четверо парней, до смерти забивших мужчину ногами

Следователи направили материалы уголовного дела в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгодонске Ростовской области закончено расследование жестокого преступления, которое совершили четверо местных жителей, сообщили в региональном следкоме.

Как рассказали в ведомстве, друзья, возраст которых 17 и 19 лет, в марте этого года гуляли и выпивали спиртное. На улице Энтузиастов парни встретили 55-летнего мужчину - между ними завязался конфликт.

Слово за слово, и вот в ход пошли кулаки. Молодые люди начали бить горожанина руками и ногами по туловищу и голове. Они не успокоились, даже когда мужчина перестал оказывать какое-либо сопротивление и упал на землю. Избиение продолжалось до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни.

Четверых подозреваемых задержали по горячим следам. В их отношении завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На время следствия всех поместили в СИЗО. Выяснилось, что двое из задержанных уже были фигурантами уголовного дела. Ранее они были замешаны в имущественных преступлениях.

- Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

Если суд признает вину злоумышленников, каждый из них может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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