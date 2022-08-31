В Ростовской области упавшая вывеска магазина разбила пенсионеру голову

Мужчине понадобилась медицинская помощь. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Азове Ростовской области упавшая вывеска магазина упала на нескольких прохожих. Один из них пожилой мужчина, получил серьезную травму. В администрации города сообщили, что собственник не согласовывал проект конструкции с властями.

Происшествие случилось в конце августа на проспекте Зои Космодемьянской. По словам очевидцев, в тот день в городе было ветрено. Крепления одной из вывесок не выдержали, и конструкция упала прямо на людей. Несколько пожилых женщин получили порезы, а пенсионер получил травму головы.

- Мужчина очень сильно истекал кровью. Слава богу, что это был рынок, и рядом оказалось много неравнодушных людей. Они прикладывали все подручные средства, чтобы остановить кровь, -рассказал свидетель инцидента.

По словам очевидцев, человек получил серьезную травму. Фото: vk.com/azov_overhear.

Он добавил, что на место приехали врачи скорой помощи. Пострадавшего забрали в больницу.

В администрации Азова сообщили, что ранее никто из жителей не жаловался на вывеску. При этом собственник не согласовывал проект конструкции с властями.

- Отделом по строительству и архитектуре в июне 2022 года было направлено уведомление владельцу данных конструкций с рекомендациями в кратчайшие сроки обратиться в отдел с целью согласования дизайн-проекта информационных конструкций на предмет соответствия действующему законодательству, — говорится в ответе администрации.

Сейчас отдел готовит материалы по факту нарушений, чтобы передать их в муниципальную инспекцию.

В магазине не стали комментировать произошедший инцидент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Новошахтинска отсудил у коммунальщиков почти полмиллиона за упавшее на него дерево

Мужчина просил взыскать компенсацию сначала материального ущерба, а потом и морального вреда. (Подробности)