Онлайн-кинотеатр Wink покажет главные премьеры сентября Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В сентябрьской афише цифрового видеосервиса «Ростелекома» представлены зубодробительный китайский боевик, новогодняя казахстанская комедия и новая южнокорейская драма. Свет также увидят новые отечественные семейные картины и популярные зарубежные сериалы.

ВОСТОЧНЫЙ ЛЕЙТМОТИВ

Большинство премьерных фильмов сентября рассказывают о героях, проживающих в восточных странах. Так, героями китайских эпических военных кинофильмов, основанных на реальных событиях «Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября) становятся два брата. В начале 1950-х Китай, опасаясь приближения американских войск, вступает в корейскую войну. Братья становятся участниками одного из ключевых эпизодов войны — битвы при Чосинском водохранилище. Сюжет второго фильма завязан на сражении за мост «Водяные ворота» на перевале Фунчалин. «Битва на озере» стала лидером за всю историю китайского кинопроката, собрав 900 миллионов долларов.

Главный герой новой семейной новогодней комедии, снятой в Казахстане, «Папа поневоле» (6+), 31 декабря пытается скрыться от полиции и случайно оказывается в квартире с двумя шустрыми ребятами. Они именно в этот момент загадали желание, чтобы в их семье появился папа. Хочешь не хочешь, а новогоднее чудо должно сбыться. Смотреть за приключениями папы поневоле и его новообретенными детьми можно будет с 15 сентября.

Тему восточного кино продолжит мультфильм «Пес-самурай и город кошек» (6+). Комедийная анимационная лента показывает путь к славе бравого пса Хэнка. Его стремление стать великим воином-самураем до поры до времени в городе кошек никто не воспринимает всерьез. Но однажды городу грозит исчезновение в результате нападения пушистых ниндзя, и вся надежда только на Хэнка. Псу в самые короткие сроки предстоит овладеть боевыми искусствами. Кто победит в великой битве зрители смогут узнать, начиная с 15 сентября.

16-серийный корейский сериал «Единственный» (16+) внезапно объединил в хосписе трех неизлечимо больных женщин. За короткий оставшийся срок они решают избавиться от одного плохого человека. Но рядом с криминалом найдется место и романтике: появится тот самый единственный, встречи с которым стоило ждать всю жизнь. В лучших корейских традициях в детективной мелодраме — красивые актеры, стильные интерьеры и идеальные пейзажи. И, конечно, притягательный национальный колорит.

НОВОЕ РОССИЙСКОЕ

Вторым направлением сентябрьской афиши стали новые российские картины. Так, военно-морская комедия «Нахимовцы» (12+) рассказывает о двух близнецах-братьях, которых сыграли реальные близнецы — Даниил и Никита Ходуновы. Отец мечтает, что они продолжат семейную династию и поступят в Нахимовское училище. Но жажда денег и веселья приводит братьев в плохую компанию. Выпутаться из передряг им поможет только родное училище и взрослые моряки в исполнении Сергея Гармаша и Андрея Мерзликина. Понаблюдать за судьбой нахимовцев можно будет с 8 сентября.

В сентябрьской афише цифрового видеосервиса «Ростелекома» представлены зубодробительный китайский боевик, новогодняя казахстанская комедия и новая южнокорейская драма. Свет также увидят новые отечественные семейные картины и популярные зарубежные сериалы. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Премьера российского кинофильма «Огород» (18+) на днях состоялась на Московском международном кинофестивале. Там его очень тепло приняли зрители. Две сестры живут обычной жизнью далеко от Москвы. Старшую сестру Зою играет Валентина Теличкина, младшую Эллу — Ольга Лапшина. У Зои большая сердечная радость — роман в санатории для сердечников с героем актера Юрия Кутафина. Но главным героем фильма режиссера из Брянска Ларисы Садиловой стала провинция — добрая и смешная, но совсем не идеализированная. «Огород» будет доступен c 22 сентября.

ЗАПАДНЫЙ ЭКРАН

Ярким контрастом к доброму российскому кино станет британская криминальная драма «Беспредельщики» (18+), которую можно посмотреть с 22 сентября. В 1960-е эмигранты-киприоты азартно спускали на покер в лондонском клубе «Беспредельщики» все свои заработки. Три приятеля из-за неосторожного поступка становятся мишенью безжалостного «коллектора» Уилларда Греба. В истории не обошлось без красотки, которая сорвала крупный куш.

Пользователи видеосервиса смогут увидеть семейные комедии, военные картины и криминальные драмы Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Повторный кинопрокат летом 2022 года снова вернул интерес к легендарному немецкому фильму 1997 года «Достучаться до небес» (18+), а уже с 1 сентября его можно будет посмотреть в цифровом видеосервисе. Смертельный диагноз сводит в одной больничной палате две абсолютные противоположности — тихоню Руди и разгильдяя Мартина. Учитывая неутешительные прогнозы, они решают оторваться по полной — угнать машину с деньгами, отправиться на море, напиться текилы… А скоро в интернет-сервисе появится эксклюзивная версия «Достучаться до небес» — в правильном переводе Гоблина.

НОВЫЕ СЕРИАЛЫ

Наконец, в сентябре состоятся премьеры долгожданных сериалов. 2 сентября в Wink откроется нашумевший медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» (18+), события которого разворачиваются в Калмыкии 1988 года. 9 сентября стартует молодежная драма о правонарушителях в экстремальных условиях «Стая» (18+).

10 сентября станут доступны первые серии мистического приморского детектива «Русалки» (16+). А многочисленные поклонники с нетерпением ждут 15 сентября, чтобы приступить к просмотру пятого сезона сериала «Рассказ служанки» (18+).

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей