Как научить людей учиться, знают в международном центре консалтинга и образования «Велес»

Алексей Владимирович Щепотин, начальник отдела консалтинга. Фото: Международный центр консалтинга и образования «Велес»

В сфере дополнительного профессионального образования Международный центр консалтинга и образования «Велес» работает с 2017 года. Свою деятельность его создатели начали с простого вопроса: «Что если научить людей любить учиться?». Учиться не потому, что горят сроки прохождения очередных курсов, на носу проверка или могут не продлить контракт. А потому, что интересно, сразу видна польза от новых знаний и есть возможность применить свои навыки на практике.

РАЗВИВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Мы всегда идем не от клиента и наших возможностей, а от того, что сейчас актуально и интересно, что действительно сможет оказать влияние на работу, карьеру и эффективность наших клиентов, - отмечает Алексей Владимирович Щепотин, начальник отдела консалтинга. - Мы учим как измерять социально-психологический климат и как развить в себе эмоциональный интеллект и наблюдательность. Грамотно выстроить индивидуальные маршруты в работе с детьми с особыми потребностями и изначально найти контакт с родителями. Объяснить, зачем писать сценарии лекций, и почему важно визуализировать данные уроков.

Штат педагогов Центра укомплектован профессионалами-практиками, которые постоянно повышают свою квалификацию и используют современные методики обучения. Почти всегда курсы учебного заведения содержат блоки по саморазвитию и развитию по профессии в онлайн-пространстве, выстраиванию своего личного бренда.

ЧЕМУ УЧАТ

В Центре проводится обучение по программам профессиональной переподготовки с присвоением квалификации, ее повышения и профессионального обучения. Здесь обучают будущих востребованных специалистов, соответствующих всем требованиям к должности и профессии:

воспитательная работа, дефектология и коррекция, педагогика дополнительного образования, педагогика дошкольного образования, педагогика общего и профессионального образования, психология;

музейное дело, муниципальный и государственный сектор, охрана труда, оценка и экспертиза, социальная работа, физическая культура и спорт;

информационные технологии и безопасность, правовая сфера, противопожарная безопасность, транспорт и транспортная безопасность;

реклама, маркетинг и PR, сервис и туризм, сфера культуры и досуга, управление бизнесом, а также экономика и финансы.

СООБЩЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ

В «Велес» очень развита культура поддержки от сообщества выпускников, которые обмениваются опытом, делятся интересными находками, своими материалами.

- Рекомендации наших клиентов говорят сами за себя. Мы работаем не над тем, как продавать, а над качеством материалов. Экологичное взаимодействие с клиентами – на первом месте: никто не чувствует, что ему что-то навязывают и беспрестанно звонят с коммерческими предложениями. - поясняет Оксана Васильевна Вабищевич, заместитель директора.

Оксана Васильевна Вабищевич, заместитель директора. Фото: Международный центр консалтинга и образования «Велес»

Другой важный аспект обучения – трекинг интересов. В Центре для клиента составляется информация по тем темам, которые его интересуют. Например, в последнее время существует спрос на систему «умный дом». В «Велесе», в свою очередь, есть тренд на «умное образование», которое становится частью жизни клиента и мотивирует его совершенствоваться.

УЧИМСЯ ВОПЛОЩАТЬ СМЕЛЫЕ ПРОЕКТЫ

- Культура самообучения и саморазвития – основа, одна из ключевых ценностей нашего бренда, - подчеркивает Нелли Олеговна Виноградова, директор Центра образования. - Мы никогда не гнались за толпами учащихся. Курсы, которые разработаны в центре, – адресные и не требуют доказательств своей уникальности. Педагоги центра четко и правильно на протяжении 6 лет развиваются в этом направлении. Мы все время учим их отвечать самим себе на два вопроса: «Зачем я это рассказываю?» и «Чем это поможет моим ученикам?». Это главные критерии, через которые проходят все курсы.

Нелли Олеговна Виноградова, директор Центра образования. Фото: Международный центр консалтинга и образования «Велес»

По словам Нелли Олеговны, помимо трендов в профессиях и карьере, в «Велесе» учат давать максимально полезную обратную связь. Здесь показывают, что ошибки – это лучшие подсказки, которые говорят, куда дальше двигаться. Поэтому учащиеся Центра не боятся пробовать даже самые смелые и сумасшедшие проекты.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР

- Чтобы качественно учить, необходимо постоянно развивать педагогов и тьюторов, отмечает Татьяна Александровна Галацан, менеджер по обучению и развитию персонала. -, а также иногда менять им вектор преподаваемых курсов. Более того, практики из сфер преподаваемых курсов – наши самые частые гости в онлайн-пространстве Центра. Ключевая задача – не научить, а максимально вдохновить на то, что концепция обучения длинною в жизнь возможна и реализуема на практике достаточно легко.

Татьяна Александровна Галацан, менеджер по обучению и развитию персонала. Фото: Международный центр консалтинга и образования «Велес»

По мнению Татьяны Александровны, обучение может быть в удовольствие, когда оно осуществляется в индивидуальном формате и закрывает все потребности того, кто учится. Обычно находится масса обучающихся, которые в процессе отказывается заканчивать учебу: «не интересно», «уже не нужно», «не получается» или просто «сложно». Но в центре «Велес» процент «недообученности» – меньше одного. Поэтому сюда спокойно отправляют своих сотрудников крупные организации. Зачастую эти же самые сотрудники возвращаются на другие программы, которые их заинтересовали. Для таких учащихся разработаны индивидуальные трекеры отслеживания результатов и интересных тем. Но секрет обучения прост – заметный результат и настоящая, искренняя обратная связь исходит от тех, кто по-настоящему учится.

Форма обучения в Центре – заочная, с применением дистанционных технологий. После завершения курсов выпускники получают документы установленного образца, а сведения о выдаваемых документах заносятся в ФИС ФРДО.

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