Злоумышленники используют методы социальной инженерии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десять миллионов рублей — именно такую сумму перевел лжесотрудникам банкам житель Ростовской области. Наивный гражданин купился на удочку обычных телефонных мошенников. Начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Ростовской области Александр Горлов рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», откуда у мужчины оказалась такая крупная сумма, какое самое безопасное место хранение денег, и на какие уловки идут злоумышленники, чтобы выманить у доверчивых людей все имеющиеся средства.

«СОХРАНИЛ» СБЕРЕЖЕНИЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Эта история могла бы быть комичной, если бы все было понарошку. Однако житель Ростовской области действительно поверил звонящему ему якобы представителю одного из банков. Тот предложил гражданину надежно сохранить имеющиеся на счету накопления, переведя все деньги на названный «сверхзащищенный счет».

Переведя свои деньги на него, мужчина подобным же образом «обезопасил» сбережения и своих родственников. Но как только деньги были списаны, абонент перестал выходить на связь. Сказали ли родные жителя Ростовской области ему свое «спасибо» за такую помощь, остается только догадываться. А вот дело о мошенничестве в особо крупном размере продолжают расследовать.

Впрочем, в случае раскрытия ряда подобных преступлений сотрудникам полиции иногда похищенные деньги все-таки удается вернуть. Так, недавно была задержала преступная группа, действующая на территории РФ. После изъятия имущества у них часть украденных денег будет возвращена потерпевшим.

«СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ СЧЕТ»

По словам Александра Горлова, самым популярным методом совершения мошенничества в Ростовской области сегодня является так называемый «сверхзащищенный счет». При нем звонящий представляется сотрудником одного из банков и предлагает жертве послушать информацию о том, как уберечь себя и свои деньги от мошенников.

Подполковник полиции Александр Горлов рассказал о самых распространенных случаях мошенничества. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Незнакомец спрашивает у жертвы о наличии банковских карт, счетов и какими услугами он пользуется, а также уточняет — есть ли сбережения. Когда собеседник получает всю интересующую его информацию, он убеждает свою жертву в том, что деньги, хранящиеся на счету в банке, в любой момент могут быть украдены мошенниками или недобросовестными сотрудниками кредитной организации.

После чего предлагает своей жертве новый «сверхзазщищенный счет», с которого невозможно украсть деньги. После того, как заявитель соглашается, лжесотрудник банка диктует реквизиты, по которым можно перевести деньги. Поверив злоумышленнику, человек переводит все свои сбережения на указанный им счет и остается без денег.

МОШЕННИКИ РАБОТАЮТ НЕ В СИЗО

10 миллионов рублей — самая большая сумма, украденная телефонными мошенниками в Ростовской области. Но, по словам подполковника полиции Александра Горлова, подобные случаи происходят часто. Хоть в последнее время их наблюдается процентов на 15% меньше, чем, например, в прошлом году. Выросла и раскрываемость данных преступлений.

Чтобы выманить у граждан деньги, злоумышленники используют инновационные способы совершения мошенничества - методы социальной инженерии.

- Они используют именно психологию человека: как к нему подойти, какие вопросы задать при звонке, как его убедить и склонить к тому, чтобы получить их денежные средства, — пояснил Алексндр Горлов. - Злоумышленники обращаются к потенциальному потерпевшему по имени и отчеству, и как правило, знают фамилию. Они представляются обычно сотрудниками банков или кредитных организаций, реже — правоохранителями и другими государственными служащими. Зачастую мошенники имитируют работу колл-центров, на заднем фоне кто-то печатает на клавиатуре. Иногда они могут разыграть сценку, что якобы перееключают разговор на другого сотрудника. В разговоре ведут себя очень вежливо, что подкупает.

Хранить деньги в банке - самый надежный способ сохранить сбережения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники обладают специальными знаниями и апеллируют юридическими терминами. Телефоны своих будущих жертв они находят на многочисленных открытых интернет-ресурсах. И сами звонят с номеров, которые очень похожи на номера реальных кредитных организаций.

При этом тот распространенный миф, что звонящие клиентам разных банков мошенники сидят в местах не столь отдаленных, остается мифом. Зачастую они работают организованными группами со своей четкой структурой и иерархией. Офисами им служат уютные помещения.

ДЕНЕГ НЕТ — БЕРУТ КРЕДИТЫ

Главной тенденцией в сфере финансового мошенничества полиция сегодня называет взятие в банках кредитов для последующей передачи этих денег злоумышленникам.

- Сейчас у граждан нет лишних денег, поэтому их убеждают взять кредиты или кредитные карты, - поясняет полицейский. - После чего граждане через банкоматы переводят на подконтрольные злоумышленникам счета все свои средства.

Особо печально то, что оставшись ни с чем, люди остаются с большими долгами и вынуждены выплачивать проценты за взятые ими кредиты.

Но полиция свое дело знает. Поэтому в случае поступления звонков от лжебанкиров, даже если им удалось уговорить вас взять кредит, советует хранить все свои сбережения под подушкой.

- Снять деньги со счета или карточки и положить их в свои руки, — самый надежный способ сохранить накопления, - считает подполковник полиции. - Безопаснее этого нет ничего. Вот вы сняли деньги, положили их в шифоньер, под диван, под подушку. Или старым бабушкиным способом - деньги в обычную стеклянную банку и закопали. Подождали месяц-два, чтобы с ними ничего не стало, а после вернули кредит в банк. А когда вы переводите средства на неизвестный счет, стоит элементарно задуматься: а что это за счет?

Как отмечают полицейские, жители Ростовской области все еще продолжают верить неизвестным людям, звонящим по телефону, и выполняют все действия по их инструкции. А злоумышленникам удается ввести простодушных людей в заблуждение, несмотря на многочисленные предостережения МВД.

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