Для гостей праздника запланированы десятки мероприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В день города 2022 жителям и гостям Таганрога будет что посмотреть. 324-ю годовщину со дня основания Таганрога в городе будут отмечать два дня - 10 и 11 сентября. На праздничные выходные запланирована масштабная программа для взрослых и детей. В администрации Таганрога уже опубликовали список мероприятий. Рассказываем, куда стоит сходить всей семьей в праздничные выходные.

Мероприятия, посвященные 324-й годовщине основания Таганрога, будут идти половину сентября, но главные события запланированы в течение двух дней — 10 и 11 сентября.

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

День рождения парка культуры и отдыха им. Горького

10.00-22.00

5-19 СЕНТЯБРЯ

Фотовыставка «Многоликий Таганрог»

СКЦ «Приморский» - 5-19 сентября

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

Церемония возложения цветов к памятнику Петру I

Площадь у памятника Петру I - 10.00

Церемония вручения Чеховской премии

Историко-краеведческий музей - 16.00

9 И 10 СЕНТЯБРЯ

«Традиции и колорит многонационального Таганрога» – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству

Арт-пространство «Таганрогский трамвай» - 11.00, 16.00

9 - 11 СЕНТЯБРЯ

Кинотеатр под открытым небом

Танцевальная веранда парка им. Горького

9 - 18 СЕНТЯБРЯ

«Хранители семейных традиций» – творческий конкурс, выставка

Шахматный павильон парка им. Горького

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

«Чехов и герои его произведений» – церемония награждения призеров и

победителей биеннале

Концертно-выставочный зал Центральной городской публичной библиотеки им. А.П. Чехова

«Морской гавани быть!» – экскурсионно-краеведческий мастер-класс

Историко-культурные объекты Таганрога

«Мой город» – концертная программа

Летняя площадка Дома детского творчества - 17.00

«Юность» – фестиваль творчества работающей молодежи

Зеленый театр парка им. Горького - 17.00

Городская хоровая акция

Площадка у здания администрации города Таганрога - 18.00

«Малый город, большая история» – праздничная концертная программа

Площадка перед СКЦ «Приморский» - 18.00

«Город – сказка. Город – мечта» – праздничная концертно-развлекательная программа

Танцевальная веранда парка им. Горького - 19.00

Максимальная концентрация праздничных событий ждет горожан 10 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

Праздничная божественная литургия

Никольский храм - 9.00

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета

Октябрьская площадь – центральные улицы города - 10.00

«Культурная аллея» – выставка произведений декоративно-прикладного, художественного и технического творчества

Центральная аллея парка им. Горького - 10.00 – 19.00

«BrainFest» – научно-образовательный семейный проект

Приморский парк - 11.00 – 22.00

Таганрогский велоспринт

Октябрьская площадь – центральные улицы города - 13.00

«Арт-бульвар на Петровской» - выставка художественного и декоративно-прикладного творчества. Работа творческих площадок, фуд-корта.

Улица Петровская - с 16.00

«Таганрог по буквам» – квест

Двор Молодежного Центра - 16.00

«Свадебный вальс» – акция

Площадка перед Дворцом молодежи - 16.00

«Славный Таганрог» – открытие выставки фотографий жителей города, на которых представлены виды и достопримечательности Таганрога Площадка перед Дворцом молодежи - 17.00

«Легко, если вместе» – праздничная программа коллективов Дворца молодежи

Площадка перед Дворцом молодежи - 17.00

Народное гулянье, работа творческих площадок

Пушкинская набережная - с 17.00

«Город хорошего настроения» – праздничная программа

Площадка перед Городским домом культуры - с 17.00

Концертная программа хора русской песни «Россияне»

Зеленый театр парка им. Горького — с 17.00

Праздник джаза

Площадка у здания администрации города Таганрога - 18.00

«Поющий город» – вечер караоке

Танцевальная веранда парка им. Горького - 19.00

Праздничный гала-концерт

Пушкинская набережная - 19.00

«Тебе, мой город!» – праздничный концерт

Зеленый театр парка им. Горького — 20.00

Праздничный фейерверк

Парк им. Горького, Пушкинская набережная - 22.00

Праздничные мероприятия в приморском городе запланированы на полмесяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

Зарядка по-таганрогски

Пушкинская набережная - 8.00

«188 ступеней к Олимпу» - традиционный легкоатлетический забег по Каменной лестнице

Каменная лестница - 10.00

Показательные выступления спортсменов муниципальных спортивных школ

Пушкинская набережная - 12.00

«Доброфест» – волонтерский квест

Парк им. Горького - 12.00

Отрытый профессиональный турнир по полноконтактному рукопашному бою FCF на Кубок главы администрации города Таганрога

Пушкинская набережная - 16.00

Концертная программа кавер-группы

Пушкинская набережная - 18.00

Диджей-сет от лучших диджеев города

Пушкинская набережная - 19.00

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