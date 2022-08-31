Для гостей праздника запланированы десятки мероприятий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В день города 2022 жителям и гостям Таганрога будет что посмотреть. 324-ю годовщину со дня основания Таганрога в городе будут отмечать два дня - 10 и 11 сентября. На праздничные выходные запланирована масштабная программа для взрослых и детей. В администрации Таганрога уже опубликовали список мероприятий. Рассказываем, куда стоит сходить всей семьей в праздничные выходные.
Мероприятия, посвященные 324-й годовщине основания Таганрога, будут идти половину сентября, но главные события запланированы в течение двух дней — 10 и 11 сентября.
СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
День рождения парка культуры и отдыха им. Горького
10.00-22.00
5-19 СЕНТЯБРЯ
Фотовыставка «Многоликий Таганрог»
СКЦ «Приморский» - 5-19 сентября
ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
Церемония возложения цветов к памятнику Петру I
Площадь у памятника Петру I - 10.00
Церемония вручения Чеховской премии
Историко-краеведческий музей - 16.00
9 И 10 СЕНТЯБРЯ
«Традиции и колорит многонационального Таганрога» – мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
Арт-пространство «Таганрогский трамвай» - 11.00, 16.00
9 - 11 СЕНТЯБРЯ
Кинотеатр под открытым небом
Танцевальная веранда парка им. Горького
9 - 18 СЕНТЯБРЯ
«Хранители семейных традиций» – творческий конкурс, выставка
Шахматный павильон парка им. Горького
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
«Чехов и герои его произведений» – церемония награждения призеров и
победителей биеннале
Концертно-выставочный зал Центральной городской публичной библиотеки им. А.П. Чехова
«Морской гавани быть!» – экскурсионно-краеведческий мастер-класс
Историко-культурные объекты Таганрога
«Мой город» – концертная программа
Летняя площадка Дома детского творчества - 17.00
«Юность» – фестиваль творчества работающей молодежи
Зеленый театр парка им. Горького - 17.00
Городская хоровая акция
Площадка у здания администрации города Таганрога - 18.00
«Малый город, большая история» – праздничная концертная программа
Площадка перед СКЦ «Приморский» - 18.00
«Город – сказка. Город – мечта» – праздничная концертно-развлекательная программа
Танцевальная веранда парка им. Горького - 19.00
Максимальная концентрация праздничных событий ждет горожан 10 сентября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
Праздничная божественная литургия
Никольский храм - 9.00
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета
Октябрьская площадь – центральные улицы города - 10.00
«Культурная аллея» – выставка произведений декоративно-прикладного, художественного и технического творчества
Центральная аллея парка им. Горького - 10.00 – 19.00
«BrainFest» – научно-образовательный семейный проект
Приморский парк - 11.00 – 22.00
Таганрогский велоспринт
Октябрьская площадь – центральные улицы города - 13.00
«Арт-бульвар на Петровской» - выставка художественного и декоративно-прикладного творчества. Работа творческих площадок, фуд-корта.
Улица Петровская - с 16.00
«Таганрог по буквам» – квест
Двор Молодежного Центра - 16.00
«Свадебный вальс» – акция
Площадка перед Дворцом молодежи - 16.00
«Славный Таганрог» – открытие выставки фотографий жителей города, на которых представлены виды и достопримечательности Таганрога Площадка перед Дворцом молодежи - 17.00
«Легко, если вместе» – праздничная программа коллективов Дворца молодежи
Площадка перед Дворцом молодежи - 17.00
Народное гулянье, работа творческих площадок
Пушкинская набережная - с 17.00
«Город хорошего настроения» – праздничная программа
Площадка перед Городским домом культуры - с 17.00
Концертная программа хора русской песни «Россияне»
Зеленый театр парка им. Горького — с 17.00
Праздник джаза
Площадка у здания администрации города Таганрога - 18.00
«Поющий город» – вечер караоке
Танцевальная веранда парка им. Горького - 19.00
Праздничный гала-концерт
Пушкинская набережная - 19.00
«Тебе, мой город!» – праздничный концерт
Зеленый театр парка им. Горького — 20.00
Праздничный фейерверк
Парк им. Горького, Пушкинская набережная - 22.00
Праздничные мероприятия в приморском городе запланированы на полмесяца.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
Зарядка по-таганрогски
Пушкинская набережная - 8.00
«188 ступеней к Олимпу» - традиционный легкоатлетический забег по Каменной лестнице
Каменная лестница - 10.00
Показательные выступления спортсменов муниципальных спортивных школ
Пушкинская набережная - 12.00
«Доброфест» – волонтерский квест
Парк им. Горького - 12.00
Отрытый профессиональный турнир по полноконтактному рукопашному бою FCF на Кубок главы администрации города Таганрога
Пушкинская набережная - 16.00
Концертная программа кавер-группы
Пушкинская набережная - 18.00
Диджей-сет от лучших диджеев города
Пушкинская набережная - 19.00
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