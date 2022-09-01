Пионерский галстук, перелом и размазанная тушь: Спортсмен, модель и многодетная мама, известные на всю Россию, рассказали о школьных приключениях

Известные ростовчане вспомнили свою первую линейку. Фото: соцсети героев публикации

Вот и наступил День знаний. Во всех школах страны в этот день проходят праздничные линейки, а ребята сядут за парты. Но волнуются в этот день не только первоклашки и будущие выпускники, но и многие родители. А некоторые с удовольствием вспоминают свое 1 сентября.

Корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» пообщалась с известными ростовчанами, которые поделились воспоминаниями о своих первых звонках, а также рассказали забавные случаи из школьной жизни.

ПЕРВЫЙ ПЕРЕЛОМ

71-летняя Татьяна Сорокина, воспитавшая за свою жизнь 83 ребенка, из которых лишь двое – родные, пошла в первый класс в далеком 1956-ом году.

- Я училась в Херсонской области. Родители на линейку не провожали, потому что школа была через дорогу. Помню, неслась с радостью на 1 сентября. На мне был белоснежный фартук и платье, почему-то слишком длинное, ниже колена, - смеется Татьяна Васильевна.

Татьяна Сорокина воспитала 83 ребенка. Фото: предоставлено героем публикации

А спустя пару дней после первого звонка она получила первый и единственный в жизни перелом.

- Понимаете, я торопилась на уроки, бежала, не замечая ничего вокруг. И сбила велосипедиста! В результате получила перелом ключицы, - рассказывает многодетная мама.

ПОМНИТ, КАК ПОВЯЗАЛИ ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК

А вот Владимир Муран, 64-летний чемпион Европы по бодибилдингу, школьные линейки почти не помнит. Зато преподавательниц русского и немецкого языков не забудет никогда.

- Они были строгими и, как мне казалось, тогда, несправедливо занижали оценки. Сейчас я понимаю, что обижался на них незаслуженно. Ведь, спустя столько лет, я отлично помню все правила, - рассказывает спортсмен.

А еще на всю жизнь запомнил Владимир Муран как ему, тогда еще десятилетнему мальчишке, повязывали пионерский галстук.

- В тот день в честь этого события отец купил мне в школьной столовой много-много конфет, я их сразу и съел, - улыбается ростовчанин.

Бодибилдер Владимир Муран благодарен строгим учителям. Фото: предоставлено героем публикации

Школьник с тех пор почти никогда не снимал пионерский галстук.

- Он для меня очень много значил. Помню, я занимался музыкой и должен был на саксофоне играть на танцах. Конечно, пришел в галстуке. А мне и говорят: «Ты же на дискотеке, зачем его надел? Снимай!». Но я этого не сделал. Задал встречный вопрос: «Разве быть пионером - предосудительно?», - поделился воспоминаниями бодибилдер.

РОДИТЕЛИ ЗАПРЕЩАЛИ КРАСИТЬСЯ

А вот 102-килограмовая модель, которая сделала себе имя благодаря лишнему весу, Ксения Усолкина, говорит, что 1 сентября у нее всегда будет ассоциироваться с красивыми платьями.

- Мама меня всегда хорошо одевала, шила все сама. Поэтому у меня всегда были модные наряды, несмотря на то, что я была полной девочкой. А еще я была активисткой. Всегда участвовала в школьных мероприятиях: выступала на концертах, песни пела, - улыбается модель.

Ксения Усолкина была первой модницей в школьные годы. Фото: предоставлено героем публикации

Также, признается Ксения, ей в подростковом возрасте родители запрещали краситься.

- Поэтому я делала это перед школой, за углом дома. А, возвращаясь с занятий, умывалась в колонке во дворе, чтобы никто из домашних не заметил макияж. Но потом все равно получала, ведь тушь водой не смоешь нормально. Еще бабушка меня все время гоняла за лак на ногтях, - рассказывает титулованная красотка.

Но самые яркие и счастливые воспоминания, говорит она, связаны все же с ее взрослой жизнью.

- Думаю, так и должно быть, - подмигнула ростовчанка.

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