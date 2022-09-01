Валерий Карпин: "Со второго тайма все сломалось..."

Наставник желто-синих оценил игру своих подопечных. Фото: ФК "Ростов".

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в кубковом матче с "Динамо". Наставник признался, что команда сыграла два абсолютно разных по уровню игры тайма, второй из которых не доставил ему совершенно никакого удовольствия.

- Во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны. С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому "Динамо" себя вело. Но первый тайм, да. Со второго тайма всё сломалось, - высказался тренер.

Наставник желто-синих отметил, что команда пыталась делать все, что могла и совершенно не важно, кто стоял в этот момент на воротах, потому что у футболистов была разработана тактика, которой они по требованию тренера придерживались.

- Все может быть, это футбол, - добавил Карпин.

Кроме того, Валерия Карпина удивило, что в сегодняшней игре динамовцы действовали без "сумасшедшего" прессинга. Оценил наставник частично и работу судей, он подметил, что в какой-то момент, когда у "Ростова" планировалась замена, к ней оказались не готовы ни судьи, ни табло.

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Оба гола забил Егор Голенков.