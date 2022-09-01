В Ростове задержали налетчиков в масках, которые отобрали у предпринимателя сумку с 600 тысячами рублей

Подозреваемых задержали по горячим следам Фото: Светлана Макеева

В Ростове предприниматель, у которого есть своя торговая точка на рынке «Темерник», стал жертвой ограбления, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, в среду, 31 августа, в конце рабочего дня мужчины в масках подбежали к коммерсанту, в руках у которого была сумка.

Злоумышленники прыснули в лицо предпринимателя из газового баллона. Пока тот пытался прийти в себя, грабители выхватили из рук жертвы сумку с 600 тысячами рублей, сели в машину и скрылись. А бизнесмен вызвал полицию.

К слову, уличное ограбление наделало много шуму у местных жителей. Так, в чатах люди обсуждали, что это уже не первое похожее преступление, которое случилось в этом районе.

Ростовчане предположили, что в Северном микрорайоне может орудовать банда.

Источник издания в правоохранительных органах добавил, что ограбление бизнесмена было, скорее всего, спланировано.

- Сразу же был введен план «Перехват» и уже через несколько часов четверых подозреваемых задержали, - сказал собеседник.

Источник издания добавил, что злоумышленников поймали при попытке выехать из города.

Кстати, налетчики не сразу сдались полиции. Они пытались скрыться на «Дэу Нексиа» от преследования, поэтому правоохранителям пришлось начать погоню.

Но уехать далеко им не удалось. После задержания всех четверых доставили в отдел полиции.

- Оказалось, что злоумышленники – жители Новошахтинска. Двое из них ранее были судимы за кражи и нанесение телесных повреждений. Похищенные деньги у них изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вся сумма возвращена законному владельцу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

А полицейских, которые раскрыли преступления, поощрят в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограбление по-ростовски: кассирша банка отчитала разбойника с гранатой, как мальчишку

Рецидивисту пришлось ретироваться без добычи и с позором (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что говорят о сотрудницах банка под Ростовом, в котором пропали 20 миллионов рублей, те, кто их знал

Местные вспоминают, как одна из женщин за год хорошо вложилась в собственную внешность, превратившись в эффектную блондинку (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нашли по дорогим часам: за жестокое убийство ресторатора в Ростове налетчики получили по 22 года тюрьмы

Ростовский областной суд вынес решение по резонансному делу (подробнее)