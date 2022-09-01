Заморивших голодом лошадей ростовчанок суд приговорил к исправительным работам на год

Ветеран конного спорта Хребет умер первым. Автор фото: Фото: ООО «Сохрани мир»

В Ростове поставлена точка в громком судебном процессе. В апреле этого года Первомайский районный суд приговорил мать и дочь к году исправительных работ за жестокое обращение с животными. Зоозащитники уверяли: семья превратила конюшню в настоящий концлагерь, и предали делу огласку.

Однако решение суда не понравилось подсудимым и они подали апелляцию жалобу. Но суд не стал менять уже вынесенное решение.

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ

Эта история началась еще в 2019 году. Мать и дочь решили стать конезаводчицами, купив пять кобыл и трех жеребцов. Как позже уверяла женщина, животных она приобретала исключительно ради дочери, которая вдруг решила заняться конным спортом. Благо, материальное положение семьи позволяло выполнять любые прихоти чада.

И вот, в конюшне поселились восемь красивых сильных лошадей. По крайней мере, именно такими и были животные до тех пор, пока не очутились в собственности у мамы с дочкой.

Как оказалось позже, коней практически не кормили минимум, три месяца. Также их не выводили на прогулку, не убирали в стойле и не делали прививок.

Первым условия жизни в «концлагере» не выдержал ветеран конного спорта, жеребец по кличке Хребет. А следом умер и Аякс. По правилам, о гибели лошадей конезаводчицы должны были сообщить в ветнадзор. Но этого не сделали. Женщины наняли работяг, которые закопали туши в лесополосе.

ОТ ГОЛОДА ЖЕВАЛИ ДРЕВЕСИНУ

Заподозрив неладное другие заводчики лошадей обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку в конюшне. И тут грянул гром.

Проверка показала: условия, в которых содержались оставшиеся в живых лошади не соответствовали нормам. А состояние самих животных было очень плачевным. От голода они грызли деревянные опоры в стойле. А от недоедания и отсутствия прогулок на свежем воздухе у кобыл и жеребца атрофировались мышцы. Также у животных начали гнить копыта. Казалось, еще чуть-чуть, и они последуют за Хребтом и Аяксом.

Коней у ростовчанок забрали и передали добросовестным заводчикам. А на мать и дочь завели дело по статье «Жестокое обращение с животными».

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Злоумышленницы поначалу свою вину категорически не признавали. Однако на суде все же заверили, что раскаиваются - возможно, поэтому наказание оказалось не таким суровым.

- С учетом имеющихся смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих, суд назначил каждой из них наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Но вскоре после этого обе подали апелляцию. Женщины настаивали на смягчении приговора. Однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменений, сообщили в пресс-службе суда. Приговор вступил в законную силу.

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