Более сотни ростовчан проводили лето, устроив латиноамериканские танцы в центре города

Ростовчане танцуют бачату а смотровой площадке с 2018 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове проводили лето жаркими латиноамериканскими танцами. Более ста человек собрались на улице Седова, откуда открывается потрясающий вид на левый берег и стадион «Ростов Арена», и "зажгли" в последний августовский вечер. Организатор «дискотеки» Юлия Ковалева рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как она объединила танцоров из различных школ города.

БАЧАТА С ВИДОМ НА ДОН

31 августа, когда на левом берегу футболисты «Ростова» сражались на своем поле с ЦСКА, на другой стороне Дона развернулось не менее интересное зрелище. Зажечь на танцполе в этот вечер пришли не только жители Ростова, но и других городов области.

Все сумки были отложены в сторону, а пары "закружились" в танце. Кто-то стоял в сторонке, ожидая подходящего партнера и нужный трек. Другие танцоры, не спуская друг с друга глаз и прижимаясь друг к другу ловили ритм. Что сказать, бачата — танец страсти!

Бачата - очень страстный танец. Фото: Евгения ГУСЕВА

К слову, на танцполе было много как женщин, так и мужчин. Что удивительно, ведь обычно девушки в школах танцев встречается чаще.

Выяснилось, что большинство пришли сюда не впервые. Вечеринки под звездным небом для любителей бачаты и кизомбы проходят в Ростове каждую среду.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С МАЛЕНЬКОЙ КОЛОНКИ

- Начиналось все в 2018 году с маленькой музыкальной Bluetooth-колоночки, потом появились и другие колонки, помощнее, - рассказывает организатор движения «Социальные танцы» Юлия Ковалева. - Сегодня к нашему движению присоединились танцоры из различных танцевальных школ. Одна из них предоставляет технику, а я составляю плейлист. Есть у нас свой фотограф и видеограф, так что на память с этого вечера останутся хорошие кадры.

По словам Юлии, в Ростове «очень большая движуха» бачаты. У танцоров даже есть свой чат, в котором участвуют около 400 человек. Сейчас в городе сальсу, популярную в начале 2000-х, танцуют реже, чем бачату. При этом на танцплощадку на Седова ребята обычно приходят пообщаться и потанцевать.

Попрощаться с летом на смотровой площадке пришли десятки танцоров. Фото: Ольга ПАНИЧЕВА.

- Изначально в 2018 году у меня была цель объединить учеников разных танцевальных школ, - поясняет девушка. - Я хотела, чтобы люди кайфовали от музыки, хотела раскачать смотровую, чтобы больше ростовчан сюда приходило. Когда я попала в эту тусовку, я поняла, что это какой-то отдельный мир!

ОПЕН-ЭЙРЫ С ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИЕЙ

Во время коронавирусных ограничений Юлия умудрялась проводить прямые эфиры с танцплощадки, показывая подписчикам, как с интересом можно проводить время. В остальное время девушка снимает видеоролики о танцах и выкладывает их в соцсети, где рассказывает о подобных ивентах и культуре латиноамериканских танцев.

Как оказалось, подобных опен-эйров в донской столице довольно много. Разные школы то и дело проводят открытые «дискотеки», в том числе на стилобате Публичной библиотеки. А иногда по пятницам случается ночной кизомба-опенэйр. Любой человек может понаблюдать за парами и понять, насколько ему подходит такой танец.

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