«Сейчас разговор не идет о качестве - все смотрят на цену»: донские мамы рассказали, во сколько им обошлись сборы в школу

В какие суммы обошлись сборы в школу мамам из Ростовской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прозвенел первый звонок, и у родителей еще не отболела тема сборов к учебному году. В Ростовстате посчитали, что по сравнению с прошлым годом собрать в первый класс мальчика стало дороже на 14,4% - нужна почти 21 тысяча рублей, а девочку — на 11%, за почти 25 тысяч. Одна из читательниц поделилась, что подготовка к 1 сентября двоих сыновей — учеников пятого и восьмого классов — ей обошлась в 50 тысяч рублей. В «КП - Ростов-на-Дону» решили узнать, насколько это «средняя температура по больнице», и спросили у донских мам, во сколько им обошлись сборы.

СОБРАТЬ ОДНОГО РЕБЕНКА

Виктория из Волгодонска — мама шестиклассницы Насти и полуторагодовалого Вовы — вспоминает траты на первое сентября для 12-летней дочки. Говорит, "золотыми" сборы в школу не стали.

- Только родители первоклашек к 1 сентября собирают свое чадо на все 100, - считает Виктория. - Мамы ребят постарше знают, что тетрадки и рубашки никуда не денутся. На канцтовары потратили две тысячи, потому что все брали в оптовом магазине.

К шестому классу девочку не уговоришь носить ранец с ортопедической спинкой. Подавай модный! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если просто в магазине или на рынке, будет дороже, - рассказывает мама. - Ну и что-то еще осталось с прошлого года, например, папка для уроков труда. Уже экономия.

Что касается одежды и обуви, то спортивная девочка туфли и юбки практически не носит, а вот кроссовок и брюк нужно побольше. В этом году мама уже приобрела одни туфли и двое кроссовок. Четыре блузки - по 500-800 рублей, еще две осталась с прошлого года. Нижнее белье и носки на полторы тысячи. В сумме мама насчитала 8,5 тысячи рублей. Но в течение учебного года что-то докупать еще придется. Обувь — точно, уверена мама.

- Мы не гонимся за качеством одежды. Во-первых, сейчас финансы не позволяют, во-вторых, дочка очень быстро растет, и ей на один учебный год только кроссовок нужно четыре пары — они ей просто давить начинают, - продолжает Виктория. - Обувь берем до тысячи рублей за пару. Потом каждые пару месяцев докупать — то сезонную, то сменку.

Кто-то покупает канцтовары на весь год, а кто-то несколько тетрадок на сентябрь, а дальше - по потребностям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рюкзак мама покупает уже без ортопедической спинки — в шестом классе дочке важнее красивый, за 700 рублей, плюс сумка для сменки за 250. На днях купит спортивную форму, которая стоит - за полторы тысячи. Поскольку девочка уже перестала ходить в танцевальный кружок, не будет трат на костюмы. Экономия — 3-4 тысячи в месяц.

ДВОЙНЫЕ ТРАТЫ НА ДВОЙНЯШЕК

Ольга из Каменска-Шахтинского воспитывает сыновей-двойняшек, которые пошли в третий класс, а младшенький еще ходит в детский сад. Только на канцтовары для школьников потратила две тысячи — каждому нужно по два комплекта для школы и дома.

- В этом году на одежду на двоих потратили примерно 20 тысяч рублей, не считая курток и ботинок. Когда собирались в первый класс, тратили больше, а сейчас что-то осталось с прошлого года, - говорит Ольга. - Кроссовки и туфли берем подешевле, в среднем по тысяче за пару. Это же пацаны — вечно носятся по школе. Пара за три месяца убивается, только и успеваем менять.

Росстат посчитал, что собрать мальчика в школу будет дешевле, чем девочку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Портфели мама покупала сразу хорошие — носят с первого класса. Куртки берет побольше размером с расчетом на пару лет.

- Смотрю и на качество, но сейчас цена в приоритете: трое детей, ипотека, кредиты. Но на каких-то вещах стараюсь не экономить — портфели, рубашки, майки на физкультуру, - делится мама. - Сейчас большинство родителей на цены ориентируются. Особенно когда детей несколько - это еще тот квест. Ладно у меня двойняшки — размер одинаковый, а у кого в разные классы ходят? Чтобы купить хорошую вещь подешевле, надо весь город объездить — очень много времени тратится.

То, что пройдет проверку падениями и лазаньем через забор, достанется младшему. Но мода меняется. Мама все равно будет покупать и что-нибудь новенькое.

- Если ребенок один в семье, позволяет доход, то в первый класс они покупают суперкрутые и дорогие вещи. Но детям в младшей школе без разницы — брендовые у них вещи, или из дешевого магазина, - рассуждает Ольга. - Конечно, возьму то, что не порвется после первого падения на асфальт. Но пока брюки на детей за две тысячи покупать не собираюсь — муж спокойно за 1800 носит.

Если учебники школа выдает бесплатно, то на рабочие тетради надо потратиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К старшим классам, когда ребята начнут следить за модой, а это недешево, мама начинает морально готовиться уже сейчас.

А ЕСЛИ СРАЗУ ТРЕХ?

О своих тратах Елена из Новочеркасска рассказала, сидя на пляже с тремя дочерьми — решили устроить пикник и проводить лето. Еще в прошлом году мама провожала в школу четверых детей.

- Тогда пришли выплаты на школьников по 10 тысяч рублей: все сразу потратили на подготовку, - вспоминает многодетная мама. - Сыну в 11-м классе и костюм нужен был, и сборники по подготовке к ЕГЭ по 500-600 рублей, рабочие тетради дорогие. На краску и бумагу в художку уже не хватило — отдельно закупались.

Школьная форма тоже выходит в копеечку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году тоже большинство расходов пришлось на старшего сына, теперь уже первокурсника московского вуза.

- Траты на девчонок в этом году по минимуму, - вздыхает Елена. - Хорошо, у них много вещей с прошлого года осталось. Туфли разве что докупила. Старшая из трех дочек пошла в десятый класс в новую школу — тут надо все новое и красивое, так что вышло на десять тысяч.

Пока мама уложилась в 20 тысяч. На ручки, тетради и другие канцтовары Елена потратила пока только тысячу на первое время. С зарплаты доукомплектует свое школьное трио. Уж девчонки забыть не дадут, что им нужны новые кисти и краски в художественную школу.

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