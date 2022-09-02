В Ростовской области мужчину избили до потери памяти, когда он вышел из машины в пробке

Инцидент произошел во время пробки на трассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Супруга 41-летнего жителя города Новошахтинска Андрея Уханова Надежда уже двое суток не может уснуть. Она переживает за состояние своего мужа, который, выйдя из машины во время затора на дороге, внезапно стал жертвой избиения и частично потерял память. Надежда рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» подробности происшествия.

ДО ДОМА ОСТАВАЛОСЬ 10 МИНУТ

По словам Надежды, в среду, 31 августа, Андрей как обычно возвращался с работы на своем коричневом Renault. Когда до дома оставалось всего минут десять, автомобиль попал в пробку в районе Аютинской балки. В ожидании проезда водитель вышел из машины на обочину, чтобы подышать свежим воздухом.

В этот самый момент какой-то лихач на темном BMW решил объехать образовавшийся затор по обочине. Встретив на своем пути Андрея, водитель иномарки вышел из машины, подошел к нему и сильно ударил кулаком в лицо. После этого супруг Надежды потерял сознание, а нападавший скрылся с места преступления.

- По образовавшимся гематомам и ссадинам было видно, что удар был далеко не один, - комментирует женщина.

Обо всем, что произошло, позже рассказала попутчица Андрея. Она осталась в машине и наблюдала за происходящим из окна. Когда Андрея ударили, и он оказался на земле, женщина выскочила из салона и побежала к нему на помощь. Что за конфликт произошел между мужчинами, она сказать не может - не расслышала, находясь в салоне.

Сам же Андрей помнит только то, как поднялся, вернулся в машину и поехал дальше. В таком состоянии он доехал до 3-го микрорайона Новошахтинска. Уже там попутчица Андрея позвонила его супруге и рассказала, что тот ведет себя неадекватно и заговаривается. Надежда сразу же приехала на место и отвезла его в больницу.

ИСКАТЬ НАПАДАВШЕГО БУДУТ ПО КАМЕРАМ

Супруга пострадавшего написала заявление в полицию. Сейчас она пытается самостоятельно найти свидетелей инцидента, которые в тот вечер могли зафиксировать произошедшее на видеорегистратор. Любая видеозапись с места нападения могла бы помочь найти преступника.

Как отмечает супруга потерпевшего, на трассе были установлены камеры. Вычислить машину, в которой ехал злоумышленник, можно благодаря им. В полиции ей пообещали, что разберутся в ситуации, но пока новостей от правоохранителей нет.

ОТЕЦ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ

У Андрея и Надежды шестеро детей.

- 1 сентября двое наших детей пошли в школу. Их должны были провожать родители, а провожали бабушка с дедушкой. Трое детей посещают детский сад, а еще один — совсем маленький. Если бы этот поступок был мотивирован чем-то — это одно дело. А тут просто человек стоял на обочине... Я не понимаю.

Теперь многодетной матери придется самостоятельно заниматься детьми и ухаживать за мужем. Андрею диагностировали черепно-мозговую травму, у него произошла частичная потеря памяти. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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