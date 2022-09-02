В ростовском лицее вместе с первоклашками на линейку в День знаний пришла собака в школьной форме

Кокер-спаниель пришла на линейку, как и полагается, в нарядной школьной форме. Автор фото: Ирина Лопатина

В Ростове, в лицее № 82 на Фурманской, как и во всех школах города, накануне, 1 сентября, прошла торжественная линейка. Но она оказалась не совсем обычной - на торжестве присутствовал четвероногий "ученик".

Дело в том, что вместе с мальчишками и девчонками на линейку пришла спаниель в школьной форме. Смешной и милый песик в черном платье, белом кружевном фартуке и с бантиками на ушах вызвала фурор у учителей, детей и их родителей.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» директор лицея Александр Белик, кокер-спаниель вела себя на торжестве очень вежливо и достойно.

Собаку привела в школу бабушка первоклассника. Автор фото: Ирина Лопатина

- Никого не кусала, не беспокоила. С ней с удовольствием фотографировались школьники. И у ребят, и у родителей реакция на такую гостью была только положительной, - говорит Александр Белик.

К слову, спаниеля в лицей привела бабушка первоклассника. Видимо, таким образом семья решила поддержать ребенка, который стал учеником.

- Собака – само очарование, она сделала линейку в нашей школе, подняла всем настроение, - улыбнулась мама одной из учениц Ирина Лопатина.

Кстати, в этом году в 82-ом лицее набрали три первый класса, в которых будут учиться 100 ребят. А всего же в Ростовской области за парты сели более 450 тысяч школьников.

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