Стало известно о состоянии рабочих, которых придавило бетонными кольцами на стройплощадке в Ростове

Людей придавило кольцами во время монтажных работ. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону 1 сентября двух рабочих придавило бетонными плитами на стройплощадке на улице Оганова. Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» после происшествия мужчин госпитализировали с множественными травмами.

Напомним, в тот день 50-летний и 25-летний мужчины проводили монтажные работы, закапывали бетонные кольца. Что пошло не так, неизвестно, но в какой-то момент людей придавило элементами конструкции. Очевидцы обратились в МЧС.

На месте работали 19 спасателей, было привлечено восемь единиц техники. Рабочих извлекли из-под бетонного кольца и передали медикам.

Чтобы достать рабочих, привлекли восемь единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным источника, оба пострадавших получили травмы головы и множественные ушибы. У одного из них сильно упало давление, скорее всего, случился травматический шок. Мужчин пришлось госпитализировать.

- Но в больнице они пробыли не больше двух часов. Им оказали помощь, они быстро пришли в себя и отправились домой, — рассказал собеседник.

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