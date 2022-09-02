Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летнего сына, тело которого нашли в сумке в Темернике, останется в СИЗО до конца октября

Здесь сумку с телом ребенка нашел местный рыбак. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В конце мая в Ростове в реке Темерник выловили сумку с телом семилетнего мальчика. Почти сразу правоохранители нашли подозреваемого — отца ребенка, который рассказал, что сделал с сыном. Как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в Ленинском районном суде донской столицы, на днях подозреваемому продлили меру пресечения — под стражей он проведет еще два месяца.

ОТКРЫЛ СУМКУ И ОБОМЛЕЛ

Тот день ростовский рыбак не забудет никогда. Утром он ловил рыбу в районе моста на улице Природной, когда на поверхность воды всплыла огромная вещевая сумка. Мужчина подтянул ее к берегу, открыл и обомлел: в ней лежал мертвый ребенок.

Прибывшие на место следователи и криминалисты осмотрели тело погибшего. Ребенок был настолько истощен, что выглядел на пять лет в то время, как ему было уже семь. Когда приехал кинолог, собака взяла след, по которому пытались найти подозреваемого. Правоохранители сразу стали узнавать в местных садиках, не пропал ли какой воспитанник.

Местные жители говорят, что место, где нашли ребенка, спокойным не назовешь. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Подозреваемого нашли быстро — им оказался 32-летний отец ребенка, с которым мальчик жил. На допросе задержанный рассказал, что рано утром 28 мая он увидел, что мальчик не подает признаков жизни. Мужчина испугался, что в смерти ребенка обвинят его, спрятал тело в сумку и сбросил в реку.

ГОВОРИЛ, СЫН НЕ РОДНОЙ

Задержанный заверял, что мальчик ему не родной сын. Мол, он его просто «записал на себя», когда сошелся с его матерью, а потом они расстались.

Отец признался, что выбросил сумку с телом ребенка в реку. Фото: ЛИСИЦЫНА Светлана

- Сам мужчина говорит, что мать ребенка зовут Лена. Она ему очень нравилась. Познакомились в 2015 году, а спустя два года расстались, - рассказал источник «КП - Ростов-на-Дону». - Потом ему якобы позвонили ее родные из ДНР и попросили забрать ребенка, объяснив, что больше не имеют возможности о нем заботиться.

Тогда мужчина родом из Кабардино-Балкарии, к тому времени уже обосновавшийся в Ростове, забрал к себе пасынка. Сам отец или отчим был ранее судим за наркотики и в последнее время нигде официально не работал.

- Перебивался случайными заработками. Денег не хватало. Как мог, так и воспитывал, - сказал он вовремя допроса.

По версии задержанного, он обнаружил мальчика уже мертвым и испугался тюрьмы, поэтому решил избавиться от тела. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Мальчик в это время не ходил ни в садик, ни в школу и даже ни разу не показывался в детской поликлинике.

СОСЕДИ БИЛИ ТРЕВОГУ

Когда в соцсетях стали задаваться вопросом, почему соседи не обратили внимание на ситуацию с ребенком, с заявлением выступила одна из соседок. Женщина рассказала, что живет в той же многоэтажке, ее дочка дружила с мальчиком.

Жители многоэтажки говорят, что мальчик был "худющий". Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Мы реагировали! Я звонила в отдел образования, в полицию, оставляла сообщения, чтобы пришли хотя бы с патронажем в квартиру и проверили, живой ли ребенок, - заявляла женщина. - В следующие дни пропустила несколько звонков, может, кто мне из служб и перезванивал.

По словам соседки, мальчик был очень худым, и его подкармливали другие жильцы, а сожительница отца их за это ругала. Также женщина замечала, что мальчик одно время ходил с фингалом, а в феврале ребенок вообще пропал с радаров и не появлялся даже на детской площадке.

Подозреваемому пробудет в СИЗО еще как минимум до 29 октября. Фото: ЛИСИЦЫНА Светлана

Все эти версии правоохранительные органы проверяют. Следствие продолжается, и мужчина остается под стражей до 29 октября, а может и дольше, пока ему не предъявят обвинение. Уголовное дело, которое было заведено по статье "Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии", предусматривает наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Жильцы утверждают, что звонили в разные инстанции еще до трагедии. Фото: Артур СЕЛИМОВ

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