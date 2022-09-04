«Мода на мини и яркие цвета к нам вернулась раньше, чем к остальным»: стилист рассказала, что ростовчанкам носить этой осенью

Стилист Екатерина Солонуха рассказала, что модно этой осенью. Фото: предоставлено героиней публикации

Стилист из Ростова, Екатерина Солонуха, рассказала, что модно этой осенью, а также как вкус ростовчанок отличаются от вкуса жительниц других городов.

МЕХ И БЛЕСТКИ

- Основные тенденции предстоящего сезона осень-зима 2022-2023 разнообразны, получили свое вдохновение как в эпохе 80-х, 90-х годах прошлого века, так и в нулевых, модными образами которых вдохновлялись дизайнеры, - говорит стилист модельное агентство «Имидж-Элит».

По ее словам, основные тренды сегодня – мех, пайетки, блестки.

Блестки и пайетки осенью точно будут в моде. Фото: предоставлено героиней публикации

- Тренд на мех нашел проявление не только в верхней одежде, но также в аксессуарах. Дизайнеры предлагают большое разнообразие шапок, сумок и даже обуви, выполненных из меха. Пайетки и блестки уже давно вошли в осенне-зимний гардероб. Это, в первую очередь, связано с чередой новогодних праздников, на которые мы всегда стараемся выбрать яркие и эффектные образы. В этом сезоне пайетки встречаются не только на одежде, но и на обуви и аксессуарах, - продолжает эксперт.

КОЖА И ЕЩЕ РАЗ КОЖА

Изделия из кожи уже прочно вошли в наш гардероб и не покинут его и этой осенью.

- Сегодня дизайнеры рекомендуют сделать ставку на кожаный total-look, - говорит Екатерина.

Еще одна модная тенденция, которая обрадует обладательниц стройных ног и осиной талии, – длинна мини и низкая посадка.

БОМБЕРЫ, КОСУХИ, ДЖИНСЫ

- Бомберы и косухи также актуальны как в классическом цветовом решении, так и в ярких оттенках, который сделают этот предмет гардероба основным акцентом в образе. Эти предметы гардероба прекрасно сочетаются не только с джинсами или штанами, но и с легкими романтичными платьями, добавляя сложности образу. Главное, правильно подобрать обувь и аксессуары, чтобы образ «жил» в едином ритме, - продолжает стилист.

К слову, широкие джинсы дизайнеры в этом сезоне безапелляционно ставят во главе модельного ряда.

- Выбирая джинсы, отдавайте предпочтение моделям с полной длинной, так как укороченные модели уже потеряли свою актуальность, - рассказывает Екатерина.

Если говорить о пальто, то на пике моды – длина макси. Маленькие сумки уходят в прошлое, их сменяют большие и вместительные.

- Оставьте классические оттенки в прошлых сезонах. Этой зимой ультраактуальными будут именно яркие модели. Шоперы, хобо, даже клатчи в этом сезоне выполнены в больших размерах, - уточнила стилист.

Екатерина Солонуха дала стильные советы ростовчанкам. Фото: предоставлено героиней публикации

А ЧТО С СИЛУЭТАМИ?

Как утверждает собеседница, коллекции дизайнеров в этом сезоне максимально разнообразны.

- Если в двух словах, то можно выделить следующие основные тенденции: низкая посадка, длина мини и укороченные варианты жакетов и топов, широкие штаны и джинсы, оверсайз, маскулинный силуэт, - пояснила она.

Среди модных цветов осени и зимы 2022/23 абсолютными героями станут красный, розовый, зеленый и не совсем типичный осенний оттенок бирюзы.

О КАКИХ МОДЕЛЯХ ЗАБЫВАЕМ

- Мода циклична. В предстоящем сезоне мы забываем про следующие вещи: короткое вязаное платье. Заменяем на вязаные платья в длине миди и макси. Объемная куртка-пиджак с ремнем. Заменяем на over-size пуховик. Дутые жилеты. Заменяем на вязаные и трикотажные варианты. Джинсы Mom, skinny, укороченные джинсы, джинсы с разрезами по бокам на штанинах также прячем. Заменяем на один из главных хитов года – широкие джинсы-трубы. Помним, что на смену микро-сумкам приходя модели размерах XXL. Акцентные воротники на платьях и блузках также устарели, впрочем, как и крупные цепи на сумках и обуви, - рассказывает Екатерина.

ЭНЕРГИЯ ГОРОДА

К слову, стилист уверена, что, несмотря на советы современных дизайнеров, на моду, безусловно, влияет и география.

- Ведь в каждом городе своя энергетика, своя культура, свои взгляды на моду и тренды. На предпочтения в одежде оказывают влияние многие факторы. Ритм жизни в Москве настолько активный, что девушки отдают предпочтение вещам в стиле casual – удобный трикотаж, джинсы, свитшоты, оверсайз, - рассказывает стилист.

Главные же тренд на юге, в том числе, и в Ростове, – мини и яркие цвета.

- В этом контексте можно сказать, что мода на мини-юбки и яркие цвета в наш город вернулась раньше, чем ко всем остальным. Уверена, что основные тенденции сезона осень-зима 2022-2023 будут с радостью перенесены в повседневный гардероб нашими девушками, - говорит эксперт.

Обладательницы стройных ног могут смело носить мини в этом сезоне. Фото: предоставлено героиней публикации

ЕСЛИ ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

- Для многих знакома ситуация, когда полный шкаф вещей, а носить нечего. Для того, чтобы избежать этого, нужно рационально подходить к гардеробу. Создайте свой лукбук – сделайте фото вещей и аксессуаров и составьте из них различные комплекты. Такой подход позволит посмотреть на свой гардероб с более рациональной позиции. Вы всегда будете знать, что с чем можно носить и не допустите покупку ненужных вещей, - продолжает специалист.

При этом эксперт настоятельно рекомендует покупать те вещи, которые вы сможете носить прямо сейчас, а не когда похудеете, поедете на море или выйдите из декрета.

- Если нет возможности на шопинг, то можно дать вторую жизнь старым вещам. К примеру, замените обычные невзрачные пуговицы на пальто или жакете яркими или винтажными, и вещи начнут выглядеть намного интереснее.

В период экономии делайте ставку на аксессуары.

Аксессуары могут сделать любой образ незабываемым. Фото: предоставлено героиней публикации

- Шелковый платок, ремень, яркие туфли или сумочка способны заставить заиграть привычный образ новыми красками, - рассказывает Екатерина.

А белые футболки и рубашки можно обновить, расшив их бисером или, как вариант, разрисовав их специальными красками.

- Старые джинсы легко и до неузнаваемости можно изменить при помощи бисера, пайеток, ленты и кружева. Если пустить в дело ножницы, то могут получиться стильные бриджи или шорты, - добавила специалист.

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