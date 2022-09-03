Ростовский урбанист рассказал, что изменится после переноса остановки на Красноармейской с Чехова на Университетский

На улице Красноармейской расположены остановочные комплексы «Ворошиловский», «Чехова», «Кировский». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года остановка общественного транспорта на Красноармейской улице около переулка Чехова будет перенесена на Университетский. Ростовчанам добиться такого решения от департамента автомобильных дорог города не удавалось на протяжении 4,5 лет.

Участник сообщества «Урбанистика — Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев рассказал корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону", зачем понадобилось изменять местоположение данного остановочного комплекса.

ПЕШЕХОДЫ ИДУТ К ОСТАНОВКЕ НА ЧЕХОВА ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

По мнению урбаниста, сейчас на Красноармейской улице в районе остановки «Проспект Чехова» люди все время перебегают шесть полос, потому что на перекрестке нет светофоров. Тем самым здесь создается повышенный риск ДТП. Когда же остановка будет перенесена на Университетский, пешеходы будут добираться до нее по действующему пешеходному переходу.

Артемий Зайцев выступил с инициативой переноса остановки еще в 2018 году. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В 2018 году Артемий направлял запрос в департамент транспорта, но получил ответ о недопустимости такого действия в связи с «условиями обеспечения безопасности дорожного движения».

НА УНИВЕРСИТЕТСКОМ МНОГО МАГАЗИНОВ И ВУЗОВ

Другая ростовская активистка, Алла Сазыкина, тоже в 2018 году опубликовавшая на «Активном ростовчанине» инициативу «Перенести остановку «Чехова» по Красноармейской на «Университетский», аргументировала свою идею тем, что на Университетском расположено много учреждений: корпус ЮФУ и юридический факультет РИНХа, медицинский колледж, библиотеки (ЮФУ, публичная, детская), школа № 47, энергосети, управление Ростелекома, областной стоматологический центр, дом малютки и, наконец, управление МВД.

- Поэтому остановка «Проспект Чехова» практически не востребована, - отметила тогда ростовчанка. - Все просят выйти на Университетском, хотя водители маршруток ругаются и говорят, что скоро будут останавливать только на остановочных комплексах.

Когда остановку перенесут на Университетский, люди смогут к ней подходить по пешеходному переходу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда же остановочный комплекс установят рядом с Университетским, будет удобно и водителям, и пассажирам. Отсюда до основных вузов, библиотек и магазинов - рукой подать.

ОСТАНОВКА СМЕНИТ АДРЕС В ДЕКАБРЕ

Ответа на инициативу пришлось ждать долго. 26 мая 2022 года депутат от Кировского района Ростова Павел Кузьмин у себя Вконтакте опубликовал пост, в котором признал, что перейти Красноармейскую в районе Чехова сейчас негде.

- Направил в департамент автодорог свои соображения по переносу, - написал депутат. - Там провели выездное совещание, на котором решили перенести остановочный комплекс с адресного ориентира Красноармейская, 95 на Красноармейскую, 103. Единственное разочарование: в ответе указан декабрь текущего года. Ну долго же!

Но ему возразил участник группы «Урбанистика — Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев.

- Депутат пишет, что срок - декабрь 2022 года - это слишком долго, - рассказывает Артемий Зайцев. - Совсем недолго. Ростовчане просят перенести эту остановку с 2018 года.

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