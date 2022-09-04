Ищут слабые места и подглядывают в автобусе: Ростовчане рассказали, насколько далеко завело их любопытство

Оказывается, любопытство не раз спасало дончан, но и в неприятную ситуацию ставило тоже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 4 сентября, отмечается неофициальный праздник - День любопытных. Наше любопытство взяло верх, и мы решили узнать у прохожих, как они относятся к повышенному желанию все и про всех знать. Некоторые разоткровенничались и рассказали читателям «КП - Ростов-на-Дону», как любопытство спасло их жизнь.

- В любопытстве нет ничего зазорного. Лично мне оно помогло не расстаться с парнем, - признается девушка. - В один момент я подумала, что он кроме меня встречается еще с кем-то. Вот и решила проверить его соцсети. Но ничего такого там не нашла. И на душе отлегло сразу.

Другие же используют любопытство, чтобы заранее подготовиться к важной встрече.

- Я студентка первого курса. И перед началом учебного года попыталась разыскать всех своих одногруппников в соцсетях. Должна же я знать, кто они такие, и что из себя представляют. Мне с ними еще учиться, - поделилась лайфхаком ростовчанка.

Человеку всегда хочется знать больше... Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Подружка опрошенной первокурсницы направляет любопытство и умения Шерлока Холмса на неугодных знакомых.

- Я предпочитаю искать информацию на тех, кто мне не нравится и кто меня обидел. Так я буду знать все их слабые места, - коварно улыбается девушка.

Кстати, не только девушки находятся в плену у любопытства. Парни тоже этим страдают.

- Я часто езжу в автобусах. И когда надоедает сидеть в телефоне или слушать музыку, начинаю оглядываться по сторонам. И так выходит, что я постоянно смотрю в чужие телефоны и случайно читаю переписки незнакомцев, - делится своей историей «пленник» любопытства. - Вот буквально вчера прочитал переписку одного парня в автобусе с другом. Там не было ни одного нормального слова, одна нецензурная трехэтажная брань.

Больше нелепых историй, связанных с любопытством, смотрите в нашем видео-опросе.

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