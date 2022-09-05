Избили и закрыли в багажнике: В Калмыкии четверо парней решили унять буйного клиента кафе и стали фигурантами уголовного дела

Потерпевшего к месту второго избиения везли в багажнике. Фото: Евгения ГУСЕВА

Криминальная история в духе кинолент Тарантино с обязательным кадром из багажника авто произошла в Элисте. Там под суд пойдут сразу четверо парней, их обвиняют в жестоком избиении человека и других преступлениях. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности происшествия.

ЧЕТВЕРО НА ОДНОГО

Следователи завершили расследование уголовного дела, которое местные жители обсуждают уже второй год. Под суд пойдут четыре человека, которым вменяют сразу несколько статей УК.

Как рассказали в управлении СК по Калмыкии, обвиняемые - молодые люди. Одному из них 24 года, другому 20 лет, еще двоим по 19 лет. По версии следствия, в ночь на 3 мая 2021 года в Элисте они избили 33-летнего мужчину. Причем били не только руками, но ногами и подручными средствами.

Как «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник, жертвой избиений стал местный житель. Отдыхая в кафе, он перебрал с алкоголем, поругался с другими клиентами и работниками заведения, которые пытались утихомирить шумного посетителя. Когда это не получилось, одна из сотрудниц позвала на помощь своего сына — тот приехал с другом. Парни вместе с еще двумя сотрудниками заведения набросились на дебошира.

Избив мужчину, обвиняемые схватили его и закрыли в багажнике автомобиля, затем отвезли подальше, в пятый микрорайон Элисты, и продолжили экзекуцию, после чего с места происшествия скрылись.

При этом один из обвиняемых, как считают следователи, решил воспользоваться беспомощным состоянием потерпевшего и отнял у него мобильный телефон.

Выдворять конфликтного посетителя пришлось вчетвером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДРАКЕ ДОСТАЛ НОЖ

В ходе расследования выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела засветился еще в одном темном эпизоде. За несколько месяцев до этого, в январе 2021-го, обвиняемый впутался в конфликт во дворе ночного клуба. В ходе пьяной ссоры достал складной нож и ранил двоих людей. Медики квалифицировали колото-резанные раны как тяжкий вред здоровью.

- Следователи провели большую работу, и доказательства подтверждают причастность фигурантов дела к преступлениям, - рассказали в следкоме. - В зависимости от роли каждого в конфликте, они обвиняются, во-первых, в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, во-вторых, в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия. В-третьих, в грабеже, а, в-четвертых, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц.

Расследование уже завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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