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Происшествия5 сентября 2022 11:11

В Ростове многодетная вдова ищет очевидцев гибели мужа, который попал в ДТП на электросамокате

По словам Ирины Игнатченко, свидетели происшествия кардинально изменили показания
Михаил СТРИЖЕВ
Супруги воспитывали пять детей. Фото предоставлено Ириной Игнатченко.

Супруги воспитывали пять детей. Фото предоставлено Ириной Игнатченко.

Супруги воспитывали пять детей. Фото предоставлено Ириной Игнатченко.

Супруги воспитывали пять детей. Фото предоставлено Ириной Игнатченко.

В Ростове многодетная мать Ирина Игнатченко начала поиски свидетелей аварии, в результате которой погиб ее муж Николай. Еще 24 июня мужчина попал в ДТП, когда ехал на электросамокате по центру города. По словам Ирины, дело так и не возбудили, а показания свидетелей кардинально изменились.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Напомним, происшествие случилось на проспекте Нагибина, в районе спуска с улицы Нансена. Как тогда сообщали в отделе донской Госавтоинспекции, столкнулись 45-летний мужчина на электросамокате и иномарка Volkswagen Jetta. После этого водителя самоката доставили в больницу. В медучреждении пострадавший скончался.

Сразу нашлись свидетели аварии — пассажиры иномарки и скутерист, который проезжал мимо. Ирина рассказывает, сначала эти люди говорили, что машина выезжала с улицы Нансена на проспект Нагибина, по которому в тот момент двигался самокатчик.

ДТП произошло в районе пересечения Нагибина и Нансена. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ДТП произошло в районе пересечения Нагибина и Нансена. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— Они говорили, что водитель не увидел Николая из-за стойки лобового стекла. Образовалась слепая зона, стойка закрыла моего мужа, — поясняет женщина.

По ее словам, позже свидетели поменяли показания. Теперь, говорит Ирина, они утверждают, что самокатчик сам маневрировал между автомобилями и левой стороной столкнулся с автомобилем.

ДЕЛО ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВОЗБУДИЛИ

Дело по факту ДТП еще не было возбуждено. Ирина говорит, что кроме показаний свидетелей – пассажиров Volkswagen и скутериста — других доказательств в деле нет.

— Нет записей ни с видеорегистратора, ни с камер видеонаблюдения. И это центр города, а впереди мост. Вот поэтому я и ищу очевидцев. Отказа в возбуждении дела пока нет, но я переживаю, что это может произойти.

Николай был многодетным отцом. В семье пятеро детей, четверо из которых — несовершеннолетние. Сейчас все заботы об их воспитании и семейном бюджете легли на плечи Ирины. Тем не менее многодетная мать собирается выяснить, что произошло с ее мужем на самом деле.

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