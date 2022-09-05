В Ростове многодетная вдова ищет очевидцев гибели мужа, который попал в ДТП на электросамокате

Супруги воспитывали пять детей. Фото предоставлено Ириной Игнатченко.

Супруги воспитывали пять детей. Фото предоставлено Ириной Игнатченко.

В Ростове многодетная мать Ирина Игнатченко начала поиски свидетелей аварии, в результате которой погиб ее муж Николай. Еще 24 июня мужчина попал в ДТП, когда ехал на электросамокате по центру города. По словам Ирины, дело так и не возбудили, а показания свидетелей кардинально изменились.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Напомним, происшествие случилось на проспекте Нагибина, в районе спуска с улицы Нансена. Как тогда сообщали в отделе донской Госавтоинспекции, столкнулись 45-летний мужчина на электросамокате и иномарка Volkswagen Jetta. После этого водителя самоката доставили в больницу. В медучреждении пострадавший скончался.

Сразу нашлись свидетели аварии — пассажиры иномарки и скутерист, который проезжал мимо. Ирина рассказывает, сначала эти люди говорили, что машина выезжала с улицы Нансена на проспект Нагибина, по которому в тот момент двигался самокатчик.

ДТП произошло в районе пересечения Нагибина и Нансена. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— Они говорили, что водитель не увидел Николая из-за стойки лобового стекла. Образовалась слепая зона, стойка закрыла моего мужа, — поясняет женщина.

По ее словам, позже свидетели поменяли показания. Теперь, говорит Ирина, они утверждают, что самокатчик сам маневрировал между автомобилями и левой стороной столкнулся с автомобилем.

ДЕЛО ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВОЗБУДИЛИ

Дело по факту ДТП еще не было возбуждено. Ирина говорит, что кроме показаний свидетелей – пассажиров Volkswagen и скутериста — других доказательств в деле нет.

— Нет записей ни с видеорегистратора, ни с камер видеонаблюдения. И это центр города, а впереди мост. Вот поэтому я и ищу очевидцев. Отказа в возбуждении дела пока нет, но я переживаю, что это может произойти.

Николай был многодетным отцом. В семье пятеро детей, четверо из которых — несовершеннолетние. Сейчас все заботы об их воспитании и семейном бюджете легли на плечи Ирины. Тем не менее многодетная мать собирается выяснить, что произошло с ее мужем на самом деле.

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