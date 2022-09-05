Школа, детсад, парк и спортивный центр — рядом: в Александровке появится новый жилой микрорайон

В Александровке появится новый жилой микрорайон. Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

Район Александровки в Ростове активно развивается. По проекту комплексного развития территории здесь построят десять новых жилых домов малой этажности. А вместе с жилой застройкой появится и социальная инфраструктура — детский садик, общеобразовательная школа, спортивный центр и парк.

Концепция проекта такова: здесь появится пять жилых кварталов, по периметру которых возведут девять жилых домов разной этажности с доминантами до 18 этажей, а внутри будут созданы кластеры с приватной дворовой территорией.

Таким образом, получится реализовать современную концепцию «двора без машин». Новые кварталы объединит центральная зона — бульвар с площадками для отдыха жителей любого возраста — от самых маленьких до пожилых. Архитекторам удалось разделить тихий и уютный двор с шумной и активной улицей.

Будущий микрорайон станет полноценным пространством с необходимой инфраструктурой. Кроме многоквартирных домов в новом жилом комплексе возведут школу на 300 учеников и детсад на 200 воспитанников.

Здесь будет реализовываться концепция малой этажности домов и «дворов без машин». Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

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По сообщению застройщика, ГК «ЮгСтройИнвест» стала победителем торгов «ДОМ.РФ» и получила право заняться комплексным развитием территории площадью 11 гектаров на окраине Александровки, участок принадлежит Российской Федерации.

Входящий в группу компаний застройщик стал победителем торгов на право заключить договор комплексного развития территории площадью 11,2 гектара на окраине Александровки. Торги провел банк «ДОМ.РФ». Победитель предложил цену, равную начальной, — 83,7 миллиона рублей. По данным Единого реестра застройщиков, группа компаний занимает вторую позицию по объему возводимого жилья в Ростовской области. Застройщик реализовал уже два инвестпроекта из перечня «губернаторской сотни» - «Красный Аксай» и «Вересаево». Сейчас реализует третий — возводит первый квартал комплекса «Левобережье».