Газетные статьи, ретромайки и переписка с Наташкой: что фанаты Юрия Шатунова пытаются продать на ростовских досках объявлений

Узнали, какие необычные товары могут купить в сети преданные фанаты группы «Ласковый май». Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Эта группа собирала тысячи фанаток по всей стране, их хиты за считанные месяцы превращались в гимн молодежи от Калининграда до Владивостока. Отцы всех "белых роз", "седых ночей" и грустных строк про "детство", которое уже не вернуть. Да, да, речь о популярной группе 90-х «Ласковый май».

Конечно, свою славу коллектив получил во многом благодаря харизме юного паренька с запоминающимся вокалом. О солисте Юре Шатунове ходили легенды, говорят многие девушки рыдали на его концертах, обвешивали плакатами квартиры и заслушивали пластинки буквально до дыр. Даже после смерти артиста преданные фанаты по-прежнему продолжают не только слушать любимые песни, но и коллекционировать личные вещи, календари, монеты и даже газетные вырезки, связанные со звездой.

В преддверии дня рождения звезды 90-х журналисты «КП-Ростов-на-Дону» изучили ассортимент ростовских объявлений и узнали, что предлагают фанатам группы и ее солиста. Нашли самые необычные, дорогие или просто абсурдные лоты.

Многие поклонники до сих пор собирают предметы, связанные с творчеством Шатунова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ БЕЛЫХ РОЗ И НУМИЗМАТИКИ

В этот раз захотелось собрать стартер-пак преданного фаната Юры Шатунова. Здесь вы не увидите банальных дисков или плакатов. Ценители любят только необычные вещи, вот их то мы и искали.

И первый в ларец "Ласкового мая" попадет бюджетный лот от Олега из Советского района. За символические 350 бумажных мужчина предлагает купить металлическую монету номиналом 25 рублей с изображением Шатунова. В описании указано, что портрет звезды наносился с большой любовью с помощью техники лазерной гравировки. Если вы тонкий ценитель белых роз и нумизматики, Олег уже сейчас готов отправить товар заказным письмом.

Когда есть первый новомодный сувенир, самое время прикупить чего-нибудь раритетного, все-таки винтаж нынче в моде. Например, Дарья из Сальска предлагает вашему вниманию ретрозначок «Ласковый май». Всем любителям Шатунова дама сообщает, что это оригинальный товар, купленный в 1990-м на концерте в Ростове. Ценник девушка так и не огласила, мол, товар настолько уникален, что за него еще нужно побороться. А что? Идеальный вариант! В случае чего и не продешевишь, вдруг найдется щедрый коллекционер с щедрым предложением. Хвалим девушку за предприимчивость и двигаемся дальше.

ФАНАТСКИЙ ШОПИНГ

Ну, что? Монета есть, значок тоже, теперь бы приодеться - артисты «Лаского мая» были самими модными парнями в Союзе, а мы чем хуже. Дмитрий из Нахичевани готов поделиться ценной находкой. Чтобы ее купить, не нужно ходить по рынку, стоять на картонке или ехать в новомодный ТЦ.

Достаточно написать мужчине, и уже завтра футболка 1984 года будет ваша. За 7 тысяч рублей он готов отдать вещицу, точная копия которой была у самого Шатунова. Размерчик правда «L». Ну ничего, оверсайз сейчас в тренде. Тем более, по словам продавца, состояние у товара хорошее, майка не застирана, без дырок, рисунок яркий имеется, еще и многофункциональная. Вот, например, в описании к товару наш «стилист» сообщает: «Товар для преданных фанатов Шатунова или скейтбординга 80-х». И вашим, и нашим, только купите.

Мерч звезды аккуратно складываем в наш ларец и переходим к более универсальным покупкам. В далеком детстве почти у каждого на кухне или в зале висел огромный календарь, который мама с таким усердием выбирала на рынке.

Сейчас некоторые поклонницы даже продают "письмо от Шатунова". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычно на нем были изображены большие цветы, ну или щенки в корзинках. Но то было давно, сейчас такой даже бесплатно никому не нужен. То ли дело настенный календарь с фотокарточкой молодого Шатунова, так еще и в импортном синем костюме. Нет, ну просто мечта фанатки. Наверное, так решил Василий из Пролетарского района, выставив сей лот за скромные 1200 рублей.

И, если вы думали, что ярким снимком все ограничится, как бы не так. Продавец утверждает, что на обороте можно найти перечень самых популярных хитов с указанием года их выхода. Выпущен постер в 1991 году тиражом в 50 тысяч экземпляров.

- Редкость даже для своего времени, не говоря о сегодняшнем, - оговорится в объявлении.

ПЕРЕПИСКА ПО ЦЕНЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

Самое время прикоснуться к чему-нибудь поистине удивительному и историческому для истории группы. Вашему вниманию предлагается дневник дружбы той самой Наташки, которую дергали за косу в припеве песни «Детство», и Шатунова. За 4300 рублей Геннадий из Ленинского района продает наделавший когда-то много шума дневник школьницы из Минска.

По рассказам музыкальных критиков, девочка мечтала познакомиться с артистом и постоянно писала ему письма, а он возьми, да и ответь. Теперь это почти самая значимая переписка для преданных слушателей группы. Сей экземпляр коллекционер готов отправить только в надежные руки, с каждым из претендентов он планирует пообщаться, прежде чем принять решение.

И завершает на фанатский шопинг не менее ценный лот. Наталья из Кировского района продает газету с большим интервью Шатунова. В описании указано, что она вышла в 2009 году, найти подобный экземпляр просто невозможно. Цитата: «Газеты в отличии от журналов никто не хранил, а я смогла». За такую находку девушка просит всего 1200 рублей. По ее словам, это интервью стоит каждого рубля. Что ж, поверим ей на слово.

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