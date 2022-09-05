В Ростове на концерте в честь Дня города выступит Олег Газманов

Певец выступит 17 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на концерте в честь Дня города выступит певец Олег Газманов. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко на своей странице в соцсетях.

Концерт «Самый лучший город на Земле» пройдет 17 сентября на Театральной площади. По словам Логвиненко, на сцену выйдут отечественные и иностранные творческие коллективы.

— Кульминацией праздника станет выступление известного композитора, поэта, актера, продюсера, народного артиста Российской Федерации Олега Газманова, — говорится в сообщении.

Ранее власти сообщали, что концерт на Театральной площади завершится фейерверком.

Напомним, День города в донской столице будут отмечать в течение нескольких дней — с 15 по 18 сентября. По словам начальника городского управления культуры Яны Пилявской, власти запланировали в честь праздника около 400 мероприятий. 17 сентября, с 11.00 до 16.00 будет проходить фестиваль купечества имени Антона Павловича Чехова «В городском саду», 16 и 17 сентября в парке «Левобережный» будет организован фестиваль уличной еды. «КП-Ростов-на-Дону» публиковала предварительную программу мероприятий.

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